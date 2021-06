Azubi aus Gießen ist "Lehrling des Monats"

Freuen sich gemeinsam mit Lu isa Marie Triebert (2.v.l.): Bernhard Mundschenk, Ina und Gert Espig sowie Ausbilderin Ricarda Gal. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen. "Die größten Schätze findet man immer dann, wenn man nicht danach sucht", sagt Gert Espig und meint damit seine Auszubildende Luisa Marie Triebert. Die Hörakustikerin im dritten Lehrjahr wurde jetzt von der Handwerkskammer Wiesbaden als "Lehrling des Monats Mai" ausgezeichnet.

Die Erfolgsgeschichte begann mit einer kurzen WhatsApp, in der sich die heute 23-Jährige bei der Firma Espig Hörgeräte erkundigte, was den Beruf eines Hörakustikers ausmacht. "Da man unseren vielseitigen Beruf nicht in einer kurzen Nachricht erklären kann, haben wir sie direkt zum Schnupperpraktikum eingeladen", erinnert sich Gert Espig. Damit hatte Luisa Marie Triebert nicht nur ihren Traumjob gefunden, sondern die Firma Espig eine Mitarbeiterin, die auch nach Beendigung ihrer dreijährigen Ausbildung im Sommer dem Unternehmen die Treue halten wird. "Für mich stand fest, dass ich nach dem Abitur gerne mit Menschen arbeiten möchte", erzählt sie. Dafür hat die junge Frau nun reichlich Gelegenheit. "Luisa Marie bereichert mit ihrer aufgeschlossenen, positiven und fröhlichen Art sowie ihrer Empathie für unsere Kunden das Team", unterstreicht Espig. Aufgrund ihres "großartigen Ausbildungsstandes" betreue sie die meisten ihrer Kunden bereits alleine.

Durchhaltevermögen und Belastbarkeit habe die junge Frau auch in Bezug auf den vierwöchentlichen Online-Unterricht während der Corona-Pandemie bewiesen. Normalerweise finde der Blockunterricht in einer Berufsschule in Lübeck statt. Lobend hebt Espig auch hervor, dass seine Auszubildende jede freie Minute nutze, um Online-Schulungen der Hörgerätehersteller wahrzunehmen und so ihr Wissen ständig zu vertiefen. Sie beherrsche alle berufsrelevanten "Werkzeuge", wie beispielsweise Audiometrie, Insitu-Messung oder auch das Fräsen einer Otoplastik. Luisa Marie Triebert ist ein familiärer Mensch, der sich liebevoll um seine Großmutter kümmert und sich in verschiedenen Vereinen engagiert. So spielt sie in einem kleinen Orchester Klarinette und ist Mitglied im örtlichen Sportverein. Ihre größte Leidenschaft aber gilt dem Voltigieren, einem Sport, bei dem es auch auf Teamgeist und ein gutes Gespür für Mensch und Tier ankommt. "Selbstausgebildeter Nachwuchs ist die beste Erfolgsgarantie", betonte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden, Bernhard Mundschenk bei der Urkundenübergabe. "Wir setzen auf Fachkräfte wie Sie. Bedarf an gut ausgebildeten jungen Menschen ist in allen Berufen da."

Unter dem Motto "Ausgezeichnete Lehrlinge" hat die Handwerkskammer Wiesbaden seit 1999 bereits 269 Auszubildende geehrt, die durch außergewöhnlich gute Leistungen aufgefallen sind. Betriebsinhaber aus dem Kammerbezirk können Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr zum "Lehrling des Monats" vorschlagen. Dabei wird ein großes Augenmerk auf Eigenschaften wie Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Freundlichkeit und natürlich fachliche Kompetenz gelegt.

Nach Auskunft von Bernhard Mundschenk haben die in der Vergangenheit Ausgezeichneten oftmals ihre Lehre in kleinen und mittelständischen Betrieben absolviert. Ziel der Aktion ist es, Perspektiven und Chancen einer handwerklichen Lehre aufzuzeigen und die über 26 000 angeschlossenen Betriebe dazu zu motivieren, weiterhin auf das Erfolgsmodell duale Ausbildung zu setzen. Aktuell bietet das Handwerk über 130 Ausbildungsberufe. Rund 8.700 Lehrlinge werden zurzeit im Wiesbadener Kammerbezirk ausgebildet.