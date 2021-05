Azubis aus Gießen werden für Gefahren im Internet sensibilisiert

Es gibt einfache Regeln, das Ausspähen persönlicher sensibler Daten zu verhindern. Symbolfoto: Fotolia

GIESSEN - Gießen. Bereits seit Oktober 2013 bietet die IHK Gießen-Friedberg in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen die Veranstaltung "Internetprävention für Auszubildende" an. Mit sehr großem Erfolg: Nach Auskunft des stellvertretenden Leiters des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung, Kai Schelberg, haben seit Beginn rund 1600 Auszubildende entweder im Hause der IHK oder als Inhouse-Schulung im jeweiligen Ausbildungsbetrieb daran teilgenommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie pausierte die Veranstaltung, um nun mit gewohnt vielen Teilnehmern - rund 100 an zwei Terminen - erstmals online zu starten. "Die gute Beteiligung zeigt, wie wichtig es Unternehmen ist, ihre Auszubildenden für die Gefahren des Internets zu sensibilisieren", unterstrich Schelberg, der in diesem Zusammenhang bedauerte, dass die Zahl junger Menschen, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden, immer geringer wird. "Ausbildung ist und bleibt ein guter Weg", betonte er.

"Um Straftaten zu verhindern ist Aufklärung wichtig", stieg Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser (Polizeipräsidium Mittelhessen) in das spannende Thema ein. Und: "Wer sich im Netz bewegt und dabei einige Verhaltensweisen beachtet, kann es sicher für sich nutzen." Zunächst erklärte Kaiser den Sicherheitskompass von Polizei und Bundesamt für Sicherheit (BSI), der die wichtigsten Regeln für eine sichere Internetnutzung aufzeigt und helfen soll, die zehn häufigsten Sicherheitsrisiken zu erkennen und sich rechtzeitig vor Problemen zu schützen.

Zuerst gelte es, ein sicheres Passwort zu verwenden, das sich idealerweise aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen zusammensetze. Man könne sich aber auch einen Satz, wie beispielsweise "Im Sommer 2020 werde ich viel Eis mit Sahne essen", ausdenken und aus den Anfangsbuchstaben der Worte sein Passwort zusammensetzen. In diesem Falle laute es "IS2wivEmSe". "Hauptsache kreativ", fasste Ulrich Kaiser zusammen.

Weitere Regeln lauteten, die Rechte der PC-Mitbenutzer einzuschränken, regelmäßige Updates durchzuführen sowie mit Firewalls und Virenschutz zu arbeiten, denn "jedes Schutzprogramm ist besser als keins." Darüber hinaus riet der Experte, mit E-Mails und Anhängen sowie Nachrichten in sozialen Netzwerken sorgsam umzugehen und die Sicherheit des Browsers zu erhöhen. Außerdem sei beim Downloaden von Software immer Vorsicht angesagt. "Sichern Sie Ihre drahtlosen Verbindungen und benutzen Sie nie voreingestellte Passworte", riet er. "Alles was bequem ist, birgt auch Gefahren." Abschließend gelte es die Hardware vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff zu schützen. Im Verdachtsfall sei es wichtig, sich sofort an die Polizei zu wenden. "Erst denken, dann klicken" laute die Devise bei eingehenden Mails mit Anhang. Kenne ich den Absender? Macht der Betreff Sinn? Erwarte ich einen Anhang vom Absender? Diese Fragen sollte sich jeder stellen, bevor er einen Mailanhang öffnet. Denn Ziel der sogenannten "Phishing Mails" sei es, den Empfänger zur Ausführung einer schädlichen Aktion zu bewegen und somit an persönliche Daten des Internetnutzers zu gelangen. Damit könne dann beispielsweise eine Schadsoftware installiert werden oder ein Identitätsdiebstahl erfolgen.

Die häufigste Straftat im Zusammenhang mit dem Internet seien Betrugsdelikte, gefolgt von Computerbetrug und dem Fälschen beweiserheblicher Daten - quasi Urkundenfälschung im Internet. "Neue Schadsoftprogramme entstehen im Sekundentakt und sind darauf ausgelegt, Virenschutz-Programme zu umgehen und Sicherheitslücken auszunutzen", mahnte Ulrich Kaiser. Die Verbreitung von Schadsoftware erfolge in der Regel durch Herunterladen infizierter Anhänge, Drive-by-Infection (präparierte Webseiten im Netz), Verteilung über soziale Netzwerke oder Spear-Infection, gezielter Kontaktaufnahme via Phishing- oder Infektionsmails.

Ein aktuelles Problem sind sogenannte "Paket-SMS". "Dabei werden SMS verschickt, in denen der Nutzer darum gebeten wird, einen Link anzuklicken, um beispielsweise ein Paket zu erhalten. Der Link enthält den Aufruf, Software zu installieren. Wenn dies geschieht, verteilt sich die SMS wie ein Schneeballsystem und installiert Schadsoftware", erklärte der Experte.

Dieses Smishing genannte Phänomen, das seit Anfang dieses Jahres auch vermehrt in Deutschland auftrete, stamme ursprünglich aus dem asiatischen Raum und werde stets weiter modifiziert. Seien früher unbekannte Paketdienste als Absender in Erscheinung getreten, würden heute auch deutsche Unternehmen wie DHL angegeben.