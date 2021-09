Azubisuche auf digitalen Wegen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Zukunft ist digital - die Berufsausbildung auch. Das Ausbildungspersonal fit für die Digitalisierung zu machen, ist das erklärte Ziel des "Netzwerk Q 4.0". Als gemeinsames Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft und der Bildungswerke der Wirtschaft, werden Ausbildern moderne Fach- und Sozialkompetenzen vermittelt, sodass die Inhalte und Prozesse der Ausbildung entsprechend den aktuellen Entwicklungen des digitalen Wandels gestaltet werden können.

Dafür bietet das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft in Gießen Schulungen für Unternehmen in der Region an. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.bwhw-forschung.de/veranstaltungen.

Zusätzlich finden regelmäßige Treffen statt. Im nächsten Q 4.0 Meet am 30. September von 14 bis 15.30 Uhr, Bildungswerk Gießen) geht es zusammen mit der Personalmarketingagentur studyads um "(digitales) Azubi-Recruiting"? Auf welche Maßnahmen kann ich zurückgreifen, um neue Azubis zu gewinnen und als Arbeitgeber wahrgenommen zu werden? Anmeldung an Matthias Henrich (henrich.matthias@bwhw.de, Telefon: 0641/98238-40.