„Back to Future“ Arbeit der GGO auf hr2 zu hören

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Back to Future“ – so lautet das Motto des Projekts des Hessischen Rundfunks, an dem die Klasse 8b der Gesamtschule Gießen-Ost Anfang diesen Jahres teilgenommen hat. Die Klasse nahm 2019 bereits an der Veranstaltung teil, und aufgrund guter Erfahrungen, die die Schüler im Lottehaus in Wetzlar und mit der Autorin Saskia Hennig von Lange gemacht hatten, beschlossen sie, sich noch einmal beim Jungen Literaturland Hessen zu bewerben – mit Erfolg. Nach verschiedenen Aufgaben, einem Besuch im Kommunikationsmuseum in Frankfurt, begaben sich die Schüler erneut mit Hilfestellung von Autorin Saskia Henning ans Schreiben. Nach der Auswahl einiger Texte begab sich die Klasse nach kurzer Anleitung in Gruppen von vier bis fünf Schülern, um die Geschichten zu vertonen. Das anschließende selbstständige Erstellen von Audiodateien, Toneffekten und das Zusammenschneiden dieser mit einem Schnittprogramm machte der Klasse besonders Spaß.

Die Ergebnisse und Podcasts der Schüler/innen sowie alle weiteren Texte und Geschichten kann man unter https:// www.hr2.de/veranstaltungen/literaturland/junges-literaturland/ index.html lesen und/oder am Sonntag, 19. September, ab 12 Uhr im Radiosender hr2-kultur anhören