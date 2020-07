Bäckerei will Urlaubsgefühl in Tüten vermitteln

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Unter dem Motto „Künkel bringt dir dein Urlaubsgefühl nach Mittelhessen“ hält während der hessischen Sommerferien jede Woche ein anderes Land Einzug in die Fachgeschäfte der Bäckerei Künkel. Das Produktangebot wird im Aktionszeitraum ergänzt um Urlaubstüten, also Produktpakete mit landestypischen Spezialitäten aus Urlaubszielen, in denen die Deutschen typischerweise ihre Ferien verbringen.

Inhaber Martin Künkel geht in diesem Jahr von einem etwas anderen Sommer aus: „Reisebeschränkungen und Unsicherheit wegen Corona prägen diesen Sommer. Wir glauben, dass viele Mittelhessen ihre Ferien in der Heimat verbringen werden.“ Er möchte mit seiner Idee ein Zeichen setzen: „Die Ferienzeit soll gerade für Familien unbeschwert sein. Dabei wollen wir helfen und das Urlaubsgefühl hier nach Mittelhessen bringen.“ Den Hygienevorschriften komme Künkel in vollem Umfang nach. Aber auch unter Auflagen ließe sich „so ein bisschen Lebensfreude, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie uns selbst, zurückbringen.“

Spanische Woche läuft

Den Anfang machte Spanien: Noch bis Sonntag, 12. Juli, werden die Filialen in Rot und Gelb erstrahlen. Das Produktpaket „Viva España“ enthält dann ein Peperoni-Baguette, ein Olivenbrot, eine Paprikastange, zwei Brötchen „Jubi“ und ein Mehrkornbrötchen. Es folgen die Länder Italien, Frankreich, Österreich, Griechenland und zuletzt Deutschland. Die Pakete enthalten oft nicht nur Backwaren, sondern auch andere Spezialitäten: So runden zum Beispiel Marmelade zum Buttercroissant aus Frankreich oder herzhafter Jausenspeck zur österreichischen Brotzeit die Urlaubstüten ab.

Beim Preis verweist Martin Künkel wieder auf den familienfreundlichen Ansatz: „Schon für sieben Euro pro Tüte gibt es für unsere Kunden ein prall gefülltes Produktpaket, das zum Beispiel am gemeinsamen Grillabend für jeden etwas bietet.“ Wer möchte, erhält gegen einen Euro Aufpreis ein landestypisches Getränk dazu. Im Falle Spaniens wartet ein Orangensaft.

Gewinnspiel-Samstag

Wortwörtlich nimmt Künkel das Motto jeden Samstag im Aktionszeitraum: Denn dann wird sechs glücklichen Siegern des Gewinnspiels die Urlaubstüte nach Hause gebracht. Weitere Gewinne wie ein Kurzurlaub hier im heimischen Vila Vita Rosenpark in Marburg, ein Samsung Tablet oder einer von 30 Urlaubsgefühl-Liegestühlen werden zum Ende des Aktionszeitraums verlost.