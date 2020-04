Backhaus Horst an der Mäusburg in Gießen steht leer

Die frühere "Backhaus Horst"-Filiale an der Mäusburg steht nun leer. Foto: Lemper

GIESSENVor 15 Monaten hatte die Bäckerei Steinmüller GmbH aus Langgöns die sieben Filialen des insolventen "Backhaus Horst" übernommen. Jetzt sind es nur noch sechs. Vor drei Wochen schon schloss die Filiale an der Mäusburg. Seit Ende letzter Woche sind die Geschäftsräume leer geräumt. Der Standort habe sich mangels Umsatz nicht mehr länger getragen, heißt es seitens der Bäckerei Steinmüller GmbH. Darum habe man die Geschäftsräume an den Eigentümer, die Wohnbau Gießen GmbH, zurückgeben müssen. Die hat bereits einen neuen Mieter für die Geschäftsräume gefunden, bestätigt die Wohnbau. Auch künftig werde es dort ein gastronomisches Angebot geben.

Zumindest für die Angestellten bedeute die Schließung der Filiale nicht das berufliche Aus. Sie werden an anderen Steinmüller-Standorten weiterbeschäftigt, hieß es aus dem Unternehmen.

Am 1. Februar 2019, als Steinmüller "Backhaus Horst" übernommen hatte, waren alle Beteiligten noch zuversichtlich gewesen, die Standorte erfolgreich als Name und Marke weiterbetreiben zu können. Die Kunden der 1859 gegründeten oberhessischen Handwerksbäckerei aus Fronhausen im Nachbarkreis Marburg müssten sich nicht umgewöhnen. Traditionelle Rezepte und die handwerkliche Herstellung, bei der man weitgehend auf Zusatzstoffe und Backmischungen verzichte, würden beibehalten, zumal beide Bäckereien "ähnliche Philosophien und hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Produkte" hätten, betonte damals Dr. Michael Lojowsky, der vom Amtsgericht Marburg zum Insolvenzverwalter bestellt worden war, gegenüber dem Anzeiger. Lojowsky hatte damals ausdrücklich das "hervorragende Engagement" der Angestellten gelobt. Das zumindest bleibt der Bäckerei Steinmüller GmbH und ihren Kunden erhalten, wenn auch nicht mehr in der Mäusburg.