Bahnhof Gießen: 28-Jähriger soll Bombenattrappe deponiert haben

Der Gießener Bahnhof musste nach dem Fund in den Morgenstunden des 5. Februar 2018 teilweise gesperrt werden. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Normalerweise läuft um diese Zeit der Pendlerbetrieb auf Hochtouren, doch an einem Montagmorgen im Februar 2018 betraten statt Menschen auf dem Weg zur Arbeit mehrere Bombenentschärfer der Bundespolizei die Gießener Bahnhofshalle. Rund eine halbe Stunde später konnten die Sprengstoffexperten Entwarnung geben: Von den beiden gefundenen, auffälligen Gegenständen und der durchsichtigen Flüssigkeit ging keine Gefahr aus. Doch wer hat die Attrappe deponiert? Seit Dienstag muss sich ein 28-jähriger Österreicher wegen Störung des öffentlichen Friedens und Vortäuschens einer Straftat vor dem Gießener Amtsgericht verantworten. Die Vorwürfe überraschen den jungen Mann allerdings, der ohne Rechtsbeistand zur Verhandlung erscheint. "Meiner Auffassung nach habe ich nur Müll dagelassen", stellt er merklich aufgewühlt fest. Vor diesem Hintergrund sei er "selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Anklage fallengelassen wird".

Die Ausführungen der Staatsanwaltschaft klingen allerdings keinesfalls nach einer Lappalie. "Wider besseres Wissen" soll der Angeklagte den Eindruck erweckt haben, "die Verwirklichung eines Totschlags oder gemeingefährlichen Verbrechens durch eine Sprengstoffexplosion stehe unmittelbar bevor". Laut Amtsanwalt Martin Sorg legte der 28-Jährige am 5. Februar 2018 gegen 4 Uhr morgens eine Bombennachbildung - zwei zylinderähnliche Gegenstände sowie eine Kunststoffflasche mit einer farblosen Flüssigkeit - im Wartebereich der Gießener Bahnhofshalle ab. Doch der Österreicher, der in Osthessen lebt, "kann die Sache nicht erklären". Generell hat er seinen Kurz-Aufenthalt in Gießen offenbar als so belanglos abgespeichert, dass eine Rekonstruktion der Ereignisse mehr als schwerfällt. So sei er vollkommen überrumpelt gewesen, als "eines Tages plötzlich Polizisten vor meiner Tür standen", um die Adresse zu überprüfen - und dann nach den Vorkommnissen am Gießener Bahnhof zu fragen. "Ich wusste nicht, worum es geht", versichert der 28-Jährige wortreich. Schließlich sei er häufig mit dem Zug unterwegs und habe bei einem Zwischenstopp in der Lahnstadt womöglich "irgendetwas vergessen". Eine Flasche Wasser zum Beispiel, denn "etwas zu trinken habe ich immer dabei." Auf den Einwand von Amtsrichterin Birgit Ruppel, dass es sich bei der gefundenen Flüssigkeit um Glycerin gehandelt haben soll, reagiert der junge Mann geradezu fassungslos. "Das ist auf keinen Fall von mir!", stellt er klar. "Ich bin doch nicht irre, bei meiner Vorgeschichte!"

Fingerabdrücke gefunden

Feststeht, dass sich der Österreicher zur Tatzeit in der Wartehalle des Bahnhofs aufgehalten hat. Gleich mehrere Datenbank-Treffer führten im Zuge der BKA-Ermittlungen zum Angeklagten. Seine DNA konnte auf einer weggeworfenen Chipstüte sichergestellt werden, Fingerabdrücke auf einer schwarzen Plastiktüte verfestigten diese Spur. Für den 28-Jährigen sind dies jedoch keine Beweise. Denn er bestreitet nicht, diese Dinge im Mülleimer entsorgt zu haben. Beim Blick auf Fotos der verdächtigen Gegenstände greift sich der Angeklagte aber entrüstet an den Kopf: "Niemals ist das von mir!" Die Bombenattrappe soll laut Richterin Ruppel allerdings in der von ihm entsorgten Tüte transportiert worden und just nach seinem Gang zum Mülleimer erstmals im Bild der Überwachungskameras aufgetaucht sein.

Die Aufnahmen helfen dem 28-Jährigen zumindest, das verlorene Bild der fraglichen Nacht fragmentarisch wieder zusammenzusetzen. Auf den Fotos macht er nämlich auch seine Begleitung aus: Eine junge Frau, mit der er gemeinsam eine Abiparty in Bahnhofsnähe besucht habe. Den Namen seiner Bekanntschaft erinnere er aber nicht. Als er am Morgen nach der Feier auf den Zug gewartet habe, "war ich nicht nüchtern, aber nicht so betrunken, dass ich eine Bombe deponiere".

Ein Dienstgruppenleiter der Bundespolizei kann ebenfalls nicht zur Klärung des Attrappen-Funds beitragen. Im Zeugenstand sagt er aus, die gesperrte Bahnhofshalle gegen 7 Uhr zeitgleich mit den Bombenentschärfern betreten zu haben. Schnell sei dann von den Experten die Info gekommen: "Es handelt sich nicht um Sprengstoff, aber wir wissen nicht, was es ist." Die verdächtigen Gegenstände hat der Beamte nicht zu Gesicht bekommen. "Die sind vom Ermittlungsdienst eingepackt, verschnürt und mitgenommen worden." Der Angeklagte saß da wohl schon im Zug nach Hause.

Die Verhandlung wird am 23. März mit weiteren Zeugen fortgesetzt.