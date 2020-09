Bahnhof Gießen erstrahlt jetzt klimafreundlich

Archivfoto: Friese

Gießen (red). Am Bahnhof Gießen haben Stromfresser künftig keine Chance mehr: Die gesamte Beleuchtung an den Bahnsteigen und Zugängen wurde in den vergangenen Wochen ausgetauscht. DB Station&Service hat dort insgesamt 325 konventionelle Leuchtstoffröhren und 110 Mastleuchten durch klimafreundliche LEDs ersetzt, wie die Deutsche Bahn AG mitteilt. Die Einsparungen seien enorm: Pro Jahr würden so allein in der Verkehrsstation Gießen rund 33 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Möglich wird dies durch die Senkung des Energieverbrauchs pro Jahr um rund 83 000 Kilowattstunden. Das entspricht dem Verbrauch von 21 Vier-Personen-Haushalten.

"Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lebensdauer der LEDs im Vergleich zu den konventionellen Leuchtmitteln ungefähr dreimal so lang ist. Das vereinfacht die Instandhaltung deutlich. Erst im Jahr 2032 müssen die Kolleginnen und Kollegen wieder zum Austausch anrücken", erklärt Florian Lorenz, Fachkoordinator Energie für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Eine kleine Aktion mit großer Wirkung, die verdeutlicht: Klimaschutz spielt bei der DB eine zentrale Rolle - und das bereits beim Betreten der Bahnhöfe. An insgesamt 108 Stationen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird die Beleuchtung in diesem Jahr vollständig auf LED-Technik umgerüstet. Rund 2800 Mastleuchten und 4100 Leuchtstoffröhren bekommen so in Summe ein Upgrade. Hierdurch werden zukünftig 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr - und damit über 560 Tonnen Kohlendioxid - eingespart, wie es weiter heißt.