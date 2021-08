Bahnhof in Gießen (fast) menschenleer

"Bitte nicht einsteigen" - Noch bis Mittwoch, 2 Uhr, dauert der Streik der Lokführer. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen rief die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) zum Streik auf. Hatte dieser beim ersten Mal in der vorletzten Woche am Mittwoch und Donnerstag noch für großes Ärgernis bei vielen Reisenden rund um den Gießener Bahnhof gesorgt (der Anzeiger berichtete), so war davon an diesem Montagvormittag rein gar nichts festzustellen.

Die Bahnsteige wie leer gefegt, keine Warteschlangen vor der Tür zum Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB). Nur einmal herrschte etwas Andrang, als eine kleine Reisegruppe ihre Flixbus-Abfahrt verpasst hatte und nun per Bahn weiterreisen wollte.

Auch am Informationsschalter in der Wartehalle waren nur hie und da Ratsuchende zu sichten. Eine ältere Dame wollte hier bezüglich ihrer Reise am nächsten Tag wissen, ob und gegebenenfalls, wie der Streik diese beeinflussen würde. Auf dem Bahnsteig 1 verrichteten zwei Personen der MUG (Mobile Unterstützungsgruppe) ihren Wachdienst. Hier war vorübergehend während der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ihr Arbeitsplatz. Dass es beim zweiten Warnstreik, der vom Montag um 2 Uhr bis Mittwoch um 2 Uhr andauert - der Güterverkehr war bereits seit dem Wochenende betroffen -, anders läuft, liegt daran, dass die Ankündigung entgegen des ersten Streiks nicht erst 15 Stunden vorher erfolgt war. Einige Tage Vorlaufzeit gaben diesmal den Reisenden genügend Zeit, um ihre betroffenen Reisepläne dem Streik anzupassen. Und auch die Deutsche Bahn konnte mit Ersatzfahrplänen die Fahrgäste früher informieren.

Mehr Vorlaufzeit

An diesem ersten Streiktag war der Schreiber dieser Zeilen selbst von Zugausfällen betroffen, weil das sein Rückreisetag vom Urlaub auf einer Nordfriesischen Insel war.

An Land per Fähre angekommen, wurden die Fahrgäste in einem völlig überfüllten Bus als Ersatzschienenverkehr 50 Kilometer in den Norden nach Flensburg gekarrt. Von dort ging es dann mit dem Zug gen Süden. Zweimal verspäteten sich die Anschlusszüge, sodass der Gießener Bahnhof 65 Minuten nach dem ursprünglichen Rückreiseplan erreicht wurde. Angesichts der Streiklage war dies gut zu verschmerzen, außerdem erstattet die DB für mehr als eine Stunde Verspätung 25 Prozent des Reisepreises. Thomas Beck, Vorsitzender der GDL-Ortsgruppe Gießen, teilte nach Anfrage bei der Streikleitung dem Anzeiger mit, dass die Streikbeteiligung sehr hoch sei. Alle Lokomotivführer, Zugbegleiter, Lokrangierführer und Fahrdienstleiter, die zum Dienst eingeteilt seien, würden sich am Streik beteiligen. Zwar fallen Fernzüge in Gießen aus. Doch dass es nur zu wenigen Zugausfällen insgesamt kommt, liegt nach den Worten von Thomas Kraft, dem Landesvorsitzenden des Fahrgastverbandes ProBahn, daran, dass in Gießen fast Zweidrittel der Nahverkehrszüge Regionalexpress (RE) und Regionalbahn (RB) von der Hessischen Landesbahn (HLB) und nicht von der DB Regio betrieben würden. "Ab nächstes Jahr sind es sogar 80 Prozent", so Kraft. Dazu muss man wissen, dass die HLB nicht von der GDL bestreikt wird, da sie tariflich den kleinen Bahngesellschaften angehört.

Die HLB fährt von Gießen in den Vogelsberg, nach Gelnhausen, von Frankfurt über Gießen und Wetzlar nach Siegen und auch alle zwei Stunden von Kassel nach Gießen.