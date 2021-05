Bahnhof in Gießen soll umfassend renoviert werden

Foto: Friese

GIESSEN - In Hessen sollen in diesem Jahr mehrere Bahnhöfe renoviert werden. Auch Gießen gehört dazu. Noch im Mai oder Juni werde damit begonnen, die Bahnsteige zu sanieren, teilt Franziska Vallentin, Leiterin des DB-Regionalbüros Frankfurt, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Außerdem werden ab August/September die Wartebereiche erweitert und das Sitzmobiliar erneuert. Fortlaufend sei man darum bemüht, neue Mülleimer und Aschenbecher aufzustellen. "Darüber hinaus steht die Erneuerung des Empfangsgebäudes auf dem Arbeitsplan", so Vallentin. Erst kürzlich berichtete Bahnhofsmanager Carsten Hoepfner gegenüber dem Anzeiger, dass in der Empfangshalle die Fenster denkmalgerecht instandgesetzt werden. Eine neue Tauben-Vergrämung werde ebenfalls angebracht. Da noch nicht alle Aufträge ausgeschrieben und vergeben seien, kann Franziska Vallentin kein konkretes Investitionsvolumen nennen. Deutschlandweit will die Bahn 2021 mit 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes 1000 Bahnhöfe auf Vordermann bringen.