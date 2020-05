Bahnhofsmission wieder geöffnet

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nach der Corona-bedingten Schließung der Bahnhofsmission hat diese seit kurzem wieder für Hilfe- und Ratsuchende geöffnet. Zu finden ist sie am Bahnsteig 1 des Gießener Bahnhofs.

Christine Wessely, Leiterin der Bahnhofsmission und ihre Stellvertreterin Margret Keuler haben mit dem Team der Ehrenamtlichen die Voraussetzungen angepasst, dass sowohl Beratung als auch der Aufenthalt in den Räumen wieder möglich sind. Eine Plexiglasschutzwand ermöglicht den Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten und gleichzeitig die Ausgabe von Getränken wie Kaffee oder Tee. Natürlich ist entsprechend der Abstandsregelungen der Zugang begrenzt, aber allen Ratsuchenden soll der Kontakt ermöglicht werden. Der Zugang ist nur mit Mundschutz gestattet. Lediglich die Bahnsteighilfen zum Umsteigen und Unterstützung in die Züge werden momentan noch nicht umgesetzt, da hier die Abstandsregeln nicht einzuhalten sind. Die Bahnhofsmission in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Gießen gewährleistet seit vielen Jahren Ersthilfe bei allen denkbaren Problemstellungen von Menschen am Bahnhof. Beratung und Weiterleitung an Fachberatungsstellen erfolgt von dort aus, Vereinsamte finden ein offenes Ohr. Die Arbeit wird von vielen Ehrenamtlichen getragen, die wochentags einschließlich samstags die Öffnungszeiten gestalten und sich freuen, nach der Pause wieder für andere Menschen da zu sein.

Neben kirchlichen Mitteln finanziert sich die Bahnhofsmission über Spenden. Wer hierzu oder zur Arbeit der Bahnhofsmission Fragen hat, kann sich gerne melden bei Frau Wessely oder Frau Keuler unter 0641/72392 oder per Mail mit bahnhofsmission@diakonie-giessen.de .