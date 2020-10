"Bahoz"-Prozess in Gießen: Szene-Experte liefert Einblick

Sein Platz im Zeugenstand blieb lange leer: Bis zuletzt erschien das Opfer des Angriffs nicht freiwillig vor Gericht. Foto: Mosel

GIESSEN - Aus dem Krankenzimmer führt der Weg am Dienstagmorgen direkt in den Externen Gerichtssaal 1 am Stolzenmorgen. Mehrfach hatte der 32-jährige Offenbacher angekündigt, als Hauptbelastungszeuge im Prozess um gefährliche Körperverletzung und schweren Landfriedensbruch gegen mutmaßliche Mitglieder der rockerähnlichen Vereinigung "Bahoz" auszusagen. Doch der Nebenkläger fehlte bei jedem Termin. Angeblich haben anonyme Anrufer verlangt, er solle "die Sache besser vergessen". Am sechsten Verhandlungstag wird der 32-Jährige nun von einer Polizeistreife in einem Offenbacher Krankenhaus abgeholt und nach Gießen gebracht. Bei seinem - unfreiwilligen - Auftritt im Zeugenstand vor der Jugendkammer des Gießener Landgerichts spielen dann eigene Recherchen in Sozialen Netzwerken die größte Rolle. Wie er die Angeklagten - darunter eineiige Zwillingsbrüder - eindeutig identifiziert haben will, bleibt schleierhaft.

18 vermummte Personen stürmten im Juni 2016 eine Offenbacher Shisha-Bar. Die Angreifer stürzten sich zielstrebig auf den 32-Jährigen, der durch Messerstiche an Bauch, Hals, Arm und Hand verletzt wurde. Auf der Anklagebank sitzen mehr als vier Jahre später nun sieben junge Männer aus Gießen und Seligenstadt. Doch die bisherigen Zeugenaussagen drehten sich, wenn überhaupt, um Mutmaßungen und Gerüchte.

Drohanrufe vor der Tat

Und auch der Hauptbelastungszeuge tappt mehr im Dunkeln, statt eindeutige Belege zu liefern. Ein Konkurrenzkampf zwischen dem Gießener Ableger der "Bahoz" und den Rivalen "Osmanen Germania" "geistert als Motiv durch die Akte", wie der Vorsitzende Richter Andreas Wellenkötter während der Befragung einwirft. Doch genau wie die 22- bis 27-jährigen Angeklagten, will der Offenbacher davon nichts wissen. Er selbst sieht einen vorangegangenen Streit in einer Disco als Hintergrund. Bereits wenige Stunden nach diesem Vorfall seien nämlich die ersten Drohanrufe eines Gießener Gastronomen eingegangen: "Sie wollten mich abstechen und umbringen." Als der Nebenkläger kurz darauf in seiner Stamm-Bar ein Spiel der Fußball-EM verfolgte, sei eigentlich "alles wieder ruhig" gewesen. Dabei hatte der 32-Jährige zu dem Anrufer aus Gießen gesagt: "Wenn Du was willst, wisst ihr ja, wo ich chille." Der "Besuch" der 18-köpfigen Gruppe war dann dennoch überraschend. "Ich dachte nicht, dass er mit der ganzen Bagage kommt." Gegenüber der Polizei nannte der Nebenkläger damals bereitwillig Namen. Dafür habe er auch "meine Erinnerungen mit Facebook-Posts abgeglichen". Ein Gruppenfoto, das "Bahoz" Mitglieder unmittelbar nach der Tat ins Internet stellten, soll bei der Identifizierung geholfen haben. Heute fällt das - nicht nur aufgrund der schlechten Bildqualität - sehr viel schwerer: "Das ist ja schon so lange her und die haben auch alle zugenommen."

Bei der Tätersuche hat offenbar auch der "World-Präsident" der Osmanen einen Tipp abgegeben. Mithilfe der Überwachungsvideos soll so ein 25-jähriger Seligenstädter eindeutig als Messerstecher ausgemacht worden sein. "Wegen seines Laufstils", wie der Nebenkläger betont, könne es sich keinesfalls um den eineiigen Zwillingsbruder gehandelt haben. "Ich würde nicht einmal bemerken, wenn die beiden hier die Plätze tauschen", gibt Richter Wellenkötter zu bedenken.

Die Videoaufnahmen landeten kurz nach der Tat auf "Youtube". Zahlreiche Bekannte aus dem Umfeld der Shisha-Bar versuchten, neue Mutmaßungen über die Täter anzustellen. Einem "szenekundigen Beamten" der Kripo Gießen wurden von den Offenbacher Kollegen lediglich drei Fotos vorgelegt, anhand derer der Rockermilieu-Experte seine Einschätzung abgeben sollte. Mit "an Sicherhreit grenzender Wahrscheinlichkeit" erkannt und als "Bahoz"-Mitglieder identifiziert hat er die drei jüngsten Angeklagten, bei der Tat erst 17, 18 und 20 Jahre alt. Immer wieder sei es damals zu Ausschreitungen und "Machtdemonstrationen" zwischen den kurdischen "Bahoz" und den türkisch-nationalistischen "Osmanen" gekommen. Diese "dynamische Lage" erforderte "viele Kontrollen und Polizeieinsätze", bei denen der Beamte den Angeklagten regelmäßig "Auge in Auge" gegenüberstand. Mit der Auflösung der "Bahoz" im Sommer 2017 habe dann eine Zäsur stattgefunden. "Seitdem sind diese Personen nicht mehr auffällig geworden", so der Rocker-Experte.

Auch die Jugendgerichtshilfe bescheinigt "einen positiven Nachreifeprozess" und regt im Falle einer Verurteilung die Anwendung von Jugendstrafrecht an. Die Anerkennung durch die "Peer-Group" habe im Leben der jungen Männer nur noch einen niedrigen Stellenwert.

Bevor am 29. Oktober die Plädoyers gehalten werden sollen, fragt Staatsanwalt Rouven Spieler, was mit den sichergestellten Waffen - darunter zwei Schlagstöcke, drei Butterfly-Messer, eine großkalibrige Patrone, eine Schreckschusspistole sowie ein Elektroschocker - geschehen soll: "Wollen Sie das nochmal benutzen?" Die Männer schütteln mit den Köpfen. Auf die Rückgabe wird verzichtet.