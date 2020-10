"Bahoz"-Prozess in Gießen: Tatnachweis schwierig

Staatsanwalt Rouven Spieler regt an, das Verfahren gegen eineiige Zwillingsbrüder einzustellen. Sie sind nicht zweifelsfrei erkannt worden. Foto: Mosel

Giessen. Große Versprechungen sind aus der Entfernung schnell getätigt. Er werde in der Gerichtsverhandlung "richtig Ross und Reiter nennen", die Beiträge der einzelnen Täter konkretisieren und auch noch weitere Details verraten - all das stellte der Offenbacher, der bei dem Sturm auf eine Shisha-Lounge im Juni 2016 unter anderem durch Messerstiche in Bauch und Hals verletzt wurde, in seiner polizeilichen Vernehmung mehr oder weniger geheimnisvoll in Aussicht. Seit zwei Wochen müssen sich nun sieben junge Männer vor der Jugendkammer des Gießener Landgerichts wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch verantworten. Doch von dem Hauptbelastungszeugen, der in dem Prozess als Nebenkläger auftreten wollte, fehlt jede Spur.

Kein "Szene-Treff"

Nachdem er in einem Telefonat mit dem Vorsitzenden Richter von ominösen unbekannten Anrufen und Einschüchterungsversuchen berichtete, hatte der Mann sein Kommen für den vierten Verhandlungstag eigentlich fest zugesagt - und blieb dem externen Gerichtssaal 1 dennoch unentschuldigt fern. Am Donnerstag sollte ihn nun eine Polizeistreife zuhause abholen, doch der wichtige Zeuge ist nicht auffindbar. Ob die verhängten 500 Euro Ordnungsgeld den Mann noch zu einem Auftritt im Zeugenstand bewegen, ist ungewiss. Die Kammer greift unterdessen auf die Aussage des Kriminalbeamten zurück, der das Opfer des bewaffneten Angriffs vor vier Jahren vernommen hat. Doch zahlreiche Fragen - insbesondere zur Identifizierung der Beteiligten - bleiben offen.

Dass am Abend des 25. Juni 2016 zwei Tische in seinem Stammlokal von Fremden besetzt waren, die sich bedeutungsvolle Blicke zuwarfen, sei dem späteren Opfer gleich komisch vorgekommen. Als dann plötzlich eine "große Gruppe" den Gastraum betrat, sei er zunächst davon ausgegangen, dass "die Attacke" einer anderen Gruppe im hinteren Bereich gelten sollte, gibt der Ermittler die damalige Aussage des Offenbachers wieder. Die Bilder der Überwachungskameras zeigen, dass dann alles ganz schnell ging. Das Opfer habe erkannt, dass die Männer teilweise mit "Totschlägern" bewaffnet waren, es sei Pfefferspray versprüht worden. Nachdem ihm eine Flasche über den Kopf gezogen worden sei, hätten ihn mehrere Täter schließlich auf einer Bank fixiert. Dann soll auf den liegenden Mann eingestochen worden sein. "Stich den Hurensohn ab!", dieser Ruf ist dem Nebenkläger demnach "tagelang im Kopf geblieben".

Zwar räumte der Offenbacher gegenüber der Polizei ein, "möglicherweise Mitglied" in einer Facebook-Gruppe der "Osmanen" gewesen zu sein, doch der Konflikt zu den konkurrierenden "Bahoz" sei ihm schlichtweg "egal" und die Bar auch kein "Szene-Treff" gewesen. Insgesamt 18 Männer hatten sich an dem Sturm auf die Lounge beteiligt, die meisten waren vermummt. Nur die sieben Männer auf der Anklagebank sollen identifiziert worden sein. Doch offenbar spielen hierbei Mutmaßungen eine zu große Rolle. Obwohl er durch den Pfefferspray-Einsatz "sehtechnisch gehandicapt" war, will der Nebenkläger in dem Messerstecher einen 25-jährigen Seligenstädter erkannt haben. Von Dritten hat er angeblich erfahren, dass dieser damit prahlte, ihn "abgestochen" zu haben. Beim "Abgleich mit den Erinnerungen" sollen später Facebook-Fotos geholfen haben. Warum der Nebenkläger aber trotz eingeschränkter Sicht ausgerechnet den Seligenstädter und nicht etwa seinen, ebenfalls angeklagten, eineiigen Zwillingsbruder ausgemacht haben will, konnte nie geklärt werden. Auch weitere "zweifelsfreie Zuordnungen" waren nicht möglich. Ein 26-jähriger Gießener soll das Opfer allerdings nach der Tat mehrmals telefonisch kontaktiert haben, um zu fragen, ob ihm "die Überraschung gefallen habe".

Gleiche Frisur

Auch der Kriminalbeamte bemühte sich anhand der Videosequenzen um eine Aufklärung. Zunächst wollte er aufgrund der "identischen Kopf- und Körperform" einen 27-jährigen Türken aus Gießen erkannt haben. Nun, vier Jahre später, revidiert er diesen Eindruck und meint stattdessen den jüngsten Angeklagten, einen 22-jährigen Gießener, auf den Screenshots zu sehen. Ausschlaggebend ist wohl die Frisur des Mannes. Verteidiger Alexander Hauer weist auf die Ähnlichkeit zwischen den Angeklagten hin: "Drei Weitere haben die gleiche Frisur. Vielleicht können Sie beschreiben, was Sie so sicher macht?" Auch nach einer weiteren Sichtung des Videomaterials gelingt das nicht.

Staatsanwalt Rouven Spieler hat ebenfalls Zweifel. Um eine Verurteilung der Zwillingsbrüder zu rechtfertigen "reicht meine Fantasie nicht aus", sagt der Strafverfolger und regt die Einstellung des Verfahrens an. Für die weiteren Angeklagten sieht der Staatsanwalt allerdings keinen Spielraum. "Der Sachverhalt muss rechtskräftig festgehalten werden, damit in Zukunft keine Unklarheiten aufkommen, wer hier beteiligt war oder nicht", meint Spieler. Der Nebenkläger ist jedenfalls für den nächsten Termin am 20. Oktober erneut geladen worden.