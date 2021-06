Bald per Express vom Bahnhof Gießen zum Campus?

Direkt vom Bahnhof zum Philosophikum soll es künftig eine Schnellbusverbindung geben. Foto: Schäfer:

GIESSEN - Zwei neue Bürgeranträge sind bei der Stadt eingegangen. Darüber informierte Michael Bassemir vom städtischen Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 bei der digitalen Gruppenversammlung der Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität". Auch diese beiden Anträge betreffen den Verkehr. Der Antrag für eine Expressbuslinie vom Bahnhof zum Philosophikum habe bereits "gigantische" 522 Unterstützer, so Bassemir. Und das, obwohl er erst vor gut einem Monat gestartet wurde. Er rechne damit, dass das Quorum von 823 benötigten Unterstützern bald erreicht sei. "Dann müssen die Stadtverordneten über diesen Bürgerantrag demnächst abstimmen." Die beantragte neue Linie soll auf direktem Weg zur Rathenaustraße und zurückgeführt werden und nur einen Zwischenhalt in jeder Richtung am Berliner Platz einlegen. Sie soll mindestens im Stundentakt verkehren und jeweils auf den Stundenplan der Justus-Liebig-Universität angepasst sein.

Begründet wird dieser Antrag, dass die derzeitige Verbindung zwischen Bahnhof Gießen und dem größten Campus der Justus-Liebig-Universität (JLU), dem Philosophikum, besonders für Studenten und Angestellte aus dem Umland unattraktiv sei. Die Linie 10 benötige aufgrund ihrer Linienführung über das Klinikviertel und dem Campus Naturwissenschaften 25 Minuten pro Strecke.

Die geforderte Expresslinie würde für Studenten und Angestellte der Universität die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs deutlich erhöhen und wäre im Sinne einer ökologischen und sozialen Verkehrswende. Weiterhin sei diese Linie im "Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität" von 2018 bereits in geforderter Form verankert. Der zweite neue Bürgerantrag sei erst Anfang Mai gestellt worden. Darin wird die Einrichtung einer Zwei-Richtungs-Fahrradstraße auf der Bismarckstraße inklusive Öffnung für den Linienbusverkehr (ÖPNV) von der Kreuzung Nahrungsberg/Gnauthstraße bis zur Südanlage gefordert. Dort könne die neue Fahrradstraße in die Fahrradstraße des Anlagenrings einmünden. Noch knapp unter dem Quorum liegt der von Thomas Kirchhof Anfang März initiierter Bürgerantrag gegen den vom Stadtparlament beschlossenen Feldversuch Fahrradstraße Anlagenring, was auf www.giessen-direkt.de zu ersehen ist.

Dem von Finn Becker Ende November eingereichten Bürgerantrag fehlen noch ein paar mehr Unterstützer. Laut Aussage von Jörg Bergstedt von der Saasener Projektwerkstatt "sind wir so gut wie am Quorum". In dem Antrag heißt es: "Vor Ausbau (Verbreiterung, Verlängerung o.ä.) und Neubau aller Straßen in Gießen sowie vor Beginn jeder Sanierung von Straßen, die im Verkehrswendeplan - www.projektwerkstatt.de - als mögliche Trassen für eine Straßenbahn vorgesehen sind, einschließlich der darauf abzielenden rechtsverbindlichen Vergabe von Aufträgen für Planung und Sanierung, muss die Stadt Gießen: Die Kosten und alle möglichen Fördermittel einschließlich deren Kombinationsmöglichkeiten beim Bau des vorgeschlagenen Straßenbahnnetzes ermitteln und veröffentlichen; die Kosten für die jeweilige Straßensanierung ohne Straßenbahn-Infrastruktur und die Kosten für den gleichen Abschnitt mit Bau der erforderlichen Straßenbahn-Infrastruktur unter Abzug der maximal möglichen Zuschüsse ermitteln und veröffentlichen." Dieses Ansinnen betreffe in nächster Zukunft als erstes den Teilabschnitt der Grünberger Straße, der zwischen Licher Gabel und Ludwigsplatz bald saniert werden soll, hieß es. Bei einer Sanierungsplanung mit RegioTram sei dies bei 90-prozentiger Förderung viel kostengünstiger als ohne.

Nach Verkehrsexperte Walter Bien sei die Stadt gefordert, "so ein Verfahren anzustoßen". Laut Hessischem ÖPNV-Gesetz müsse sich der Magistrat mit dem RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) in Verbindung setzen. Klaus Hass, der die Sitzung leitete, beklagte: "Unsere Hauptamtlichen tun da gar nichts. Es wird viel beschlossen. Gemacht wird nichts." Er appellierte: "Wir müssen am Ball bleiben."