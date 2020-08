Balkonbrand greift am Eulenkopf in Gießen auf Dachstuhl über

Vom Balkon über die Fassade erfassten die Flammen das Dach. Foto: Feuerwehr Gießen

GIESSEN (red/jcs). Am Samstag gegen 18 Uhr wurde die Gießener Berufsfeuerwehr alarmiert: Bei einem Mehrfamilienhaus am Eulenkopf war laut Thomas Sinkel von der Feuerwehr-Dienststelle auf einem Balkon Feuer ausgebrochen, dieses griff auf den darüberliegenden Balkon über, setzte das Dach des obersten Balkons und eine Dachgeschosswohnung inklusive Dachstuhl in Brand.

20 Personen wurden unverletzt aus dem brennenden Haus gerettet. Gleichzeitig begannen die ersten Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten vom Boden aus. Eine Drehleiter ging in Position, damit Atemschutzgeräteträger in die Wohnung eindringen und dort löschen konnten. Ein Bewohner, der beim Ausbruch des Feuers nicht in seiner Wohnung war, machte die Feuerwehr auf seine beiden Hunde aufmerksam, die noch im Haus verweilten. Während einer der Hunde unverletzt gerettet werden konnte, kam für den anderen Hund jede Hilfe zu spät.

Die hohen Temperaturen erschwerten den Einsatz zusätzlich, wie Thomas Sinkel erläuterte: "Brandschutzkleidung und Atemschutzgerät wiegen circa 20 Kilogramm, da ist ein Einsatz bei solchen Temperaturen natürlich besonders belastend." Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort, neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Feuerwehren in Rödgen und Wieseck alarmiert worden. Gegen 18.25 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle, gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht. Teile des Dachs mussten abgedeckt werden, um Glutnester zu löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.