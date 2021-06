Ballettschule der TSG Blau-Gold Gießen im Aufwind

Ballettunterricht geht auch online: Julia Haitsch und Nicole Gouriya entwickelten ein besonderes Konzept. Foto: Zirkler

GIESSEN - Vor zehn Jahren startete das Projekt "Kinderballett" mit Julia Haitsch in der TSG Blau-Gold, inzwischen werden 22 Kurse für alle Alters- und Leistungsstufen angeboten und die Abteilung hat sich zu einer der größten Ballettschulen in Hessen entwickelt, wie der Verein mitteilt. Unterrichtet wird nach der "Waganova-Methode", die weltweit anerkannt und praktiziert wird. Im Vordergrund des Unterrichtskonzeptes der aus St. Petersburg stammenden Tanzpädagogin stehen Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer, vermittelt in einem korrekten, pädagogischen Aufbau des Unterrichts. Schon bei den Kleinsten im Alter von drei Jahren werden Körperbeherrschung, Koordination und Kreativität gefördert. Das Körperbewusstsein prägt die Kinder und Jugendlichen und bildet die Grundlage für alle Tanzarten, ob Standard, Latein, Hip-Hop oder Bühnentanz.

Neben Julia Haitsch, die ihre Tanzausbildung in der renommierten "Stageschool of Music, Dance and Drama" in Hamburg absolviert hatte und als Musicaldarstellerin und Sängerin europaweit auf Tour war, unterrichten fünf weitere Tanzlehrerinnen und ein Tanzlehrer die über 300 Ballerinas bei Blau-Gold. Ideale Verhältnisse für den Unterricht bietet das neue Vereinsheim der TSG in der Weststadt.

Nicole Gouriya war schon bei der Gründung der Ballettschule in der TSG eine der ersten Ballettschülerinnen von Julia Haitsch. Schon früh übernahm sie Verantwortung als Assistentin und Aushilfe in den Kursen, wobei ihr auch ihre Erfahrung als Bühnentänzerin im Jugendclub des Stadttheaters nützlich war.

Corona stellte die Trainer vor neue Herausforderungen. Waren die Online-Kurse für Erwachsenen Anfang 2020 kein Problem und wurden sofort gut angenommen, gab es bei den Kindern Schwierigkeiten mit der Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit. Julia Haitsch und Nicole Gouriya ließen sich von den Anfangsproblemen nicht entmutigen und entwickelten ein Konzept speziell für die Jüngsten. Der Unterricht wird zu zweit mit einer Lehrkraft mit der Front und eine mit dem Rücken zur Kamera durchgeführt und farblich unterschiedliche Ballettschläppchen erleichtern die räumliche Erkennung. Die Eltern wurden mit in den Unterricht einbezogen und rege Teilnahmezahlen sowie viele positive Rückmeldungen bestätigten den Erfolg des Konzeptes.

"Junges Ehrenamt"

Eine besondere Ehrung wurde Nicole Gouriya zuteil. Der Sportkreis Gießen zeichnete die 24-jährige Studentin für ihr vorbildliches und ehrenamtliches Engagement mit der Urkunde "Junges Ehrenamt 2021" aus. Besonders wurde ihr Engagement für die Integration in den Kinder- und Jugendgruppen und der Durchführung eines Konzeptes für Online-Kurse gewürdigt. Der Vorsitzende der TSG, Bernhard Zirkler überreichte die Urkunde mit einem Gutschein zusammen mit der Jugendwartin Julia Haitsch im Vereinsheim.

Die Erfahrungen, die das Blau-Gold Team mit den rund 100 Online-Kursen wöchentlich gemacht haben, sollen auch das Konzept für die Zukunft des Vereins bilden. "Hybrid-Kurse" stellen eine Kombination von Präsenz- und Online-Kursen dar und richten sich an Interessierte, die aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht regelmäßig an den Präsenzkursen teilnehmen können. Zirkler war überrascht, als er Mitgliedschafts-Anträge aus Cuxhaven, München und Orten weit außerhalb Gießens erhielt, die von dem Online-Angebot der TSG begeistert waren und auch in einer Nach-Corona Zeit die Angebote nutzen wollen. Eine professionelle digitale Ausrüstung und eine regelmäßige Schulung durch Fachkräfte steht den Trainern dank einer bedeutenden Förderung der "Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement" zur Verfügung.

Auch wenn ein Rückgang der Mitgliederzahlen in der Corona-Zeit auf 1450 Mitglieder zu verzeichnen ist, ist die TSG Blau-Gold für die Zukunft gut aufgestellt. Alle 70 Trainer bleiben dem Verein erhalten und freuen sich auf ein persönliches Wiedersehen mit ihren Schülern. Die TSG Blau-Gold macht Schülerinnen und Schülern ein besonderes Angebot: Für einen Monatsbeitrag von 25 Euro haben sie die Möglichkeit, an allen kommenden Kursen ohne Einschränkungen teilzunehmen. Sie können also mehrmals in der Woche die Ballettkurse besuchen und auch noch zusätzlich die Kurse von Hip-Hop, Bühnentanz, Kampfsport, Fitness oder Pole-Dance wahrnehmen.