Barmer zieht in neue Räume

GIESSEN - (red). Die Barmer in Gießen zieht um: Am Montag, 14. Dezember, eröffnet sie ihre Geschäftsstelle zentrumsnah an der Westanlage 7. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen hier über 25 000 Versicherte. Der neue, barrierefreie Standort ist gut erreichbar und bietet auf über 335 Quadratmetern genügend Platz für die Verwirklichung eines modernen und zeitgemäßen Raumkonzepts. Auch in den neuen Geschäftsräumen werden wieder alle Voraussetzungen für eine sichere Beratung der Kundinnen und Kunden geschaffen. Hier können die Ansprüche der Krankenkassen in Sachen Diskretion und Datenschutz noch stärker berücksichtigt werden als am alten Standort an der Bahnhofstraße. Selbstverständlich wird ein umfassendes Konzept zum Infektionsschutz verwirklicht. Am Eingang der neuen Geschäftsstelle gibt es einen Steharbeitsplatz für kleine und schnell zu erledigende Anliegen von Versicherten. Mehrere Beratungsboxen mit Sitzecken, PC-Bildschirmen und Trennwänden als Sichtschutz bieten Platz für längere Beratungsgespräche.

„Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden in unseren neuen Räumen begrüßen zu können. Alle geltenden Auflagen werden natürlich strikt umgesetzt. Uns ist es wichtig, in diesen schwierigen Zeiten für Sie da zu sein“ sagt Steffen Reucker, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Gießen.

Sollten Versicherte hingegen die kontaktlose Beratung wünschen, stehen alternative Wege zur Verfügung. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung wird auch über das Telefon, via E-Mail und das Internet gewährleistet. „Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, kann für eine Beratung vor Ort gern ein Termin vereinbart werden“, so Reucker. Geöffnet ist die Geschäftsstelle montags bis donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr. Auch in der Pandemie wolle man ein wichtiger regionaler Ansprechpartner für Arbeitnehmer, Selbstständige, Arbeitgeber, Berufsstarter und Studenten in der Region da sein und so viele Services wie möglich bieten. „Viele Angebote sind digital geworden. Für das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten wir zum Beispiel Online-Seminare, an denen man sicher und bequem aus dem Homeoffice teilnehmen kann. Damit wollen wir Betriebe in der Region unterstützen, gesunde Ernährung und Bewegung in neue Arbeitswelten zu integrieren“, erklärt Reucker.