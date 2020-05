Barrierefreier Zugang für Besucher der Johanneskirche in Gießen

Startschuss für Baumaßnahmen: An der Südseite der Johanneskirche wird ab sofort ein barrierefreier Zugang errichtet. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Viele Sanierungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren in der Gießener Johanneskirche abgeschlossen - der "letzte Mosaikstein", so Architekt Heiner Schmees, soll nun die Teilhabe von körperlich eingeschränkten Kirchenbesuchern verbessern: Am Südportal wird ab sofort ein barrierefreier Zugang im Form einer neuen Rampe errichtet.

Diesem ging eine lange Abstimmung mit der Denkmalpflege voraus, da der ursprüngliche Plan, den Zugang am Hauptportal zu bauen, nicht realisiert werden konnte. Ebenso kam eine günstigere Treppenliftanlage nicht in Frage: "Es hätte immer jemand kommen und auf den Knopf drücken müssen und dies hätte für Besucher nur eingeschränkte Selbstständigkeit bedeutet", erklärt Klaus Busch, Vorstand der Johannesgemeinde. Eine barrierefreie Toilette sei seit den Renovierungen längst vorhanden, nun komme die sinnvolle Ergänzung dazu, freute sich Wolfgang Launspach, Vorsitzender des Fördervereins.

Der neue Zugang wird am Eingang zum Johannessaal errichtet - viele Besucher kämen ohnehin über die Rasenfläche zur Südanlage, stellt Launspach fest. Gleichzeitig sei so der Saal auf kurzem Wege zu erreichen, in dem Chorproben und öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Der vorherige, eher steile Aufgang wird durch eine Rampenanlage mit Zwischenpodest ersetzt. Diese wird durch einen beleuchteten Handlauf und einen elektrischen Türantrieb ergänzt. Da das von der Goethestraße zum Seiteneingang führende Basaltkopfsteinpflaster für beispielsweise Rollatorfahrer einen beschwerlichen Untergrund darstellt, wird dieses teils durch ein glattes Betonsteinpflaster ausgetauscht, welches sich in Farbe und Format am angrenzenden Bodenbelag orientiert. Bis Ende Juli sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein, die ausschließlich durch regionale Handwerksbetriebe vorgenommen werden und mit rund 140 000 Euro zu Buche schlagen. Den Großteil übernimmt mit über 73 000 Euro die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, weitere gut 54 000 Euro kommen von den Kirchengemeinden Lukas und Johannes selbst. Die Stadt bezuschusst das Vorhaben mit knapp 10 000 Euro, übernimmt beispielsweise die Materialkosten des Betonsteinpflasters, und auch der Förderverein der Johanneskirche wird mindestens 2000 Euro zum barrierefreien Zugang beitragen.

Für den Startschuss zum Bauvorhaben hatten sich Vertreter von Kirche, Stadt und beteiligten Architekten und Betrieben eingefunden. Pfarrer Matthias Weidenhagen von der Lukasgemeinde freute sich, dass der schon seit 2012 geplante barrierefreie Zugang endlich realisiert werde. Beim ersten öffentlichen Gottesdienst nach Corona-Einschränkungen hätten sich vor allem viele Ältere und Menschen mit Rollatoren in der Johanneskirche eingefunden, machte Klaus Busch darauf aufmerksam, dass der barrierefreie Zugang wichtig sei, damit jeder, der die Gemeinschaft in der Kirche suche, an Veranstaltungen teilnehmen oder einfach nur Stille genießen könne.

Eine "wichtige, aber beschwerliche Aufgabe" sei die Barrierefreiheit, nannte Bürgermeister Peter Neidel die Baumaßnahmen einen wichtigen Schritt auf dem Weg dorthin, und Pfarrer Michael Paul stellte den Bau und alle daran beteiligten Menschen unter den Segen Gottes.