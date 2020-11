Basem Alssaghir in Gießen von Sto-Stiftung ausgezeichnet

Von der Sto-Stiftung wegen besonderer Leistungen in der Ausbildung zum Gesellen im Malerhandwerk ausgezeichnet: Basem Alssaghir. Hinten Martina Eishauer, rechts Marina Steinmüller. (Foto: Ewert)

GIESSEN - In den vergangenen mehr als 20 Jahren sind gut zwei Dutzend Lehrlinge des Maler- und Lackiererhandwerks, die an der Willy-Brandt-Schule in Gießen den berufsschulischen Teil ihrer dualen Berufsausbildung absolviert haben, aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistungen in den Genuss von Auszeichnungen durch die Sto-Stiftung gekommen. Der jüngste Preisträger allerdings erfüllt in mehrfacher Hinsicht die Kriterien des Besonderen. Und alle sind der Erwähnung wert.

Basem Alssaghir, seit Juli Geselle des Malerhandwerks, ist bereits 40 Jahre alt – und in Saasen zu Hause. Der Bürgerkrieg in Syrien und die bevorstehende Einberufung in die Armee des Machthabers Assad war Anlass, dass er auf Anraten seines Vaters sein Heimatland fluchtartig verließ. Über das Mittelmeer und die Balkanroute gelangte er schließlich nach Deutschland. In dem Land, das ihn, den Flüchtling, aufgenommen hat, hätte Basam Alssaghir beruflich gerne das fortgesetzt, was er in seinem krisengeschüttelten Heimatland für den studierten Philosophen Alltag war: Lehrer sein. Und in Deutschland seinen Masterabschluss nachholen. Das allerdings scheiterte an der Sprachbarriere. Die zeitliche Verzögerung wäre trotz seiner intensiven Bemühungen, die deutsche Sprache gut zu erlernen, zu groß geworden.

Kein alltäglicher Wechsel

Basem Alssaghir ließ sich davon aber nicht entmutigen – und wechselte radikal das Sujet, das Berufsfeld. Er ließ die Philosophie ruhen und ergriff den Pinsel, tauschte Bücher gegen Spachtel. Ein nicht alltäglicher Wechsel. Den er aber nicht bereut hat. Er ergriff die sich ihm bietende Chance, bei der Firma C. Kutscher Baudekoration im Reiskirchener Ortsteil Saasen eine Lehre zum Maler und Lackierer zu beginnen. Das war vor drei Jahren. Und nicht erst bei der Gesellenprüfung Mitte 2020 zeigte sich, welchen Volltreffer der Ausbildungsbetrieb mit seinem lebensälteren und -erfahrenen Lehrling gelandet hatte. Dessen Qualitäten sorgten auch bei Martina Eishauer, Fachlehrerin an der Willy-Brandt-Schule, und bei Malermeisterin Marina Steinmüller, für die Lehrlingsausbildung zuständiges Vorstandsmitglied der Innung Gießen, für erhöhte Aufmerksamkeit und Bewunderung. Auch im Wissen, dass die Anfänge alles andere als leicht waren. Obwohl im Vorfeld intensives Lernen der deutschen Sprache sein Leben auf dem Tagesplan stand, habe er am ersten Berufsschultag nichts verstanden. Durfte sich aber von diesem ersten Tag an der Motivation seitens seiner Lehrerin Martina Eishauer – und seiner Ausbilder im Saasener Betrieb – gewiss sein. Und das hat Früchte getragen.

Was sich im Ergebnis der Gesellenprüfung bestätigen sollte. Basem Alssaghir, inzwischen 40 Jahre alt, bestand die theoretische/schriftliche Prüfung nicht nur mit der Note „sehr gut“, sondern auch mit der höchstmöglich erreichbaren Punktzahl von 100, was nur sehr selten Eingang in die Annalen findet. Und auch im Praxisteil „Freie Gestaltung“ überraschte der besondere Lehrling seine Prüfer mit einer besonderen handwerklichen Prüfungsarbeit, indem er sich von Künstlern des Kubismus inspirieren ließ. Auch dies eine im Prüfungsverlauf im Malerhandwerk außergewöhnliche Variante. Der „betagte“ Lehrling und mittlerweile Geselle ist von seinem Ausbildungsbetrieb – natürlich – übernommen worden. Und er kündigt bereits beim Bestehen der Gesellenprüfung Mitte des Jahres an, möglichst zeitnah die Meisterprüfung anzustreben. Ein Vorhaben, das sich schneller verwirklichen wird als geplant. Denn im November wurde im Wetzlarer Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Wiesbaden ein Platz frei, ein Angebot, das Basem Alssaghir gerne annahm und seit Anfang November an dem etwa ein halbes Jahr dauernden Vollzeit-Meisterkurs im Maler- und Lackiererhandwerk teilnimmt.

Alle diese in der Person und Berufsweg zusammenwirkenden Komponenten machten es Martina Eishauer nicht schwer, für Basem Alssaghir die Auszeichnung bei der Sto-Stiftung zu beantragen – und natürlich genehmigt zu bekommen. Denn Basem Alssahir schaffte es mit seinen Leistungen unter die besten zehn Maler-Junggesellen des Prüfungsjahrganges 2020 aus ganz Deutschland. Voller Freude über die Leistungen des Lehrlings, Junggesellen und Menschen, der sich im fortgeschrittenen Lebensalter trotz eines bis dahin völlig anders verlaufenden Lebenswegs für eine Ausbildung im Malerhandwerk entscheiden und diese vorbildlich und mit überzeugenden Leistungen zum Abschluss gebracht hat, überreichten Martina Eishauer und Marina Steinmüller die Auszeichnung der Sto-Stiftung in Form eines hochwertigen I-Pads an Basem Alssaghir, den angehenden Malermeister syrischer Herkunft mit Wohnort im kleinen Saasen. Mit besten Wünschen für ihn persönlich und auch die Angehörigen in seinem kriegsgeplagten Heimatland Syrien.