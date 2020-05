Basilika auf Schiffenberg in Gießen für Besichtigung geöffnet

Hereinspaziert: Nicht nur von außen, sondern auch von innen, kann die Basilika wieder besichtigt werden. Foto: Gülec

Giessen (red). Gießens Baudenkmal von nationaler Bedeutung, die romanische Basilika im Kloster Schiffenberg, wird ab Samstag, 16. Mai, wieder für Besichtigungen geöffnet. Bis zum 4. Oktober können Interessierte die Basilika samstags und sonntags sowie an den gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 18 Uhr besichtigen. Diese Öffnungszeiten werden von ehrenamtlich Aktiven des Vereins Ehrenamt betreut, die für Auskünfte und die Ausgabe von Informationsmaterial bereitstehen.

Die Besichtigungsmöglichkeit für die Basilika war erstmals 2017 eingeführt worden und wird von zahlreichen Interessierten gerne genutzt. Das Angebot an informativen Broschüren wurde inzwischen ausgebaut. Neben den kostenfreien Heften kann auch der zuletzt erschienene Kunstführer über den Schiffenberg während der Öffnungszeiten in der Basilika erworben werden, und ist darüber hinaus aber auch im Kloster-Restaurant für vier Euro erhältlich. Wie Stadträtin Astrid Eibelshäuser, die als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadthallen GmbH unter anderem auch für die Pflege und Entwicklung des Schiffenberg-Ensembles zuständig ist, erläutert, war die Eröffnung der Besichtigungssaison eigentlich am 4. April vorgesehen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie zurückgestellt werden. Die inzwischen beschlossenen Lockerung lassen die Besichtigung nun z - allerdings gelten auch für den Basilika-Besuch die aktuellen Sicherheits- und Hygieneregeln.

Abgesehen von diesen Einschränkungen stehe laut Eibelshäuser aber dem Genuss von Natur und historischer Baukunst, an dem sich Schiffenberg-Ausflügler regelmäßig erfreuen, nichts im Wege - zumal das ebenfalls wieder eröffnete Restaurant und bei gutem Wetter auch der Kiosk mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten locken.