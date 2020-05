Basilika auf Schiffenberg in Gießen im Brandfall besser schützen

Um die Basilika auf dem Schiffenberg besser zu schützen, erhält sie eine Sprinkleranlage. Foto: Scholz

GIESSEN (olz). Die Basilika auf dem Schiffenberg gehört zu den wertvollen Kulturschätzen in der Region. Um sie bei einem Feuer besser schützen zu können, erhält das Bauwerk eine Sprinkleranlage, die im Brandfall durch die Feuerwehr befüllt wird. Die notwendigen finanziellen Mittel in Höhe von 135 000 Euro hat der Magistrat mit einer überplanmäßigen Auszahlung freigegeben.

"Vor dem Hintergrund des Brandereignisses in der Kathedrale Notre-Dame in Paris, bei dem im April 2019 das historische Bauwerk teilweise zerstört wurde, ist der Einbau einer Sprinkleranlage aus unserer Sicht sachlich unbedingt notwendig", begründet das zuständige Hochbauamt die Ausgabe. Die Basilika sei ein überregional bedeutendes Kulturdenkmal. "Der Dachstuhl und insbesondere das Spitzhelmdach, um 1145 errichtet, gehört zu den ältesten erhaltenen Dachbauwerken dieser Art in Deutschland", erläutert das Amt. Wegen des einzigartigen Bestandes an originaler Bausubstanz habe man die ehemalige Stiftskirche während der Restaurierungsphase 2012 in den Rang eines Denkmals von nationaler Bedeutung eingestuft. Die Generalsanierung von 2011 bis etwa 2015 unterstreiche den hochrangigen ideellen und materiellen Wert des Bauwerks.

"Aufgrund der außergewöhnlichen und auf einem Hügel exponierten Lage ist die vorhandene Brandschutzinfrastruktur unterdurchschnittlich. Eine Betriebsfeuerwehr der Klosteranlage oder sonstige Brandschutzvorkehrungen sind vor Ort nicht vorhanden. Zudem ist der Dachstuhl der Basilika nur schlecht einsehbar und schwer zugänglich", teilt das Hochbauamt mit. Wegen der im vergangenen Jahr eingebauten Verglasung der Arkaden und um generell die Zerstörung des Bauwerks im Brandfall zu vermeiden sowie Personen retten zu können, habe man mit dem Brandschutzamt und einem Sachverständigen Brandschutzmaßnahmen für die mittelalterliche Kirche entwickelt. Dazu zähle eine Anlage für die Brandfrüherkennung, die bereits installiert worden sei. Im nächsten Schritt soll nun die Sprinkleranlage als sogenannte halbstationäre Selbsthilfe-Löschanlage eingebaut werden. Seite 20