Basilika auf Schiffenberg in Gießen wird zur "spirituellen Tankstelle"

Auftanken in der Basilika: Dietlind Grabe-Bolz dankt den Seelsorgern. Foto: Stender

Giessen (red). Die Basilika auf dem Schiffenberg war die "spirituelle Tankstelle" für die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz begrüßte die rund 40 Gäste auf dem Gießener Hausberg.

Die Verwaltungschefin würdigte das "unentbehrliche Engagement" der Notfallseelsorge und dankte für die selbstlose Einsatzbereitschaft der Menschen, die ehrenamtlich in diesem Bereich tätig sind. Die Basilika des ehemaligen Klosters aus dem 12. Jahrhundert sei genau der richtige Ort für eine Andacht, in der es um die Gemeinschaft und die Kraftquellen für diese Aufgaben gehe.

Während vor den erst kürzlich eingesetzten Glasscheiben in den Fensterbögen der Basilika das abendliche Biergartenleben weiterging, hörten die in einem großen Oval mit gebotenem Sicherheitsabstand sitzenden Teilnehmer die von Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz angesprochene Gemeinschaft. Bei vielen von ihnen dürften die Gebete und Texte zum Thema "Du gibst mir Kraft" die Erinnerung an schwierige Einsätze ausgelöst haben, bei denen ihnen die nötige Kraft geschenkt wurde. Dazu passte auch der ganz persönliche Erfahrungsbericht des Hausener Pfarrers Merten Teichmann, in dem er vor allem für die Kraft dankte, die ihm bei einer schweren Erkrankung Freunden und Kollegen gegeben habe. Die Andacht bestand indes nicht nur aus Wortbeiträgen. Lasse Loytinoya und die Kirchberger Dekanatsmusikerin Dorotea Pavone lieferten mit E-Gitarre und Klarinette die musikalische Ergänzung.

Eingeladen zur "spirituellen Tankstelle" auf dem Schiffenberg hatte der Leiter der Notfallseelsorge im Landkreis Gießen, Pfarrer und Dekan Hans-Theo Daum. Nach dem "Tankstopp" in der Basilika war dann auch noch Gelegenheit zum physischen Auftanken mit Speisen und Getränken, Gesprächen und Erfahrungsaustausch. Dass dabei die von Pfarrer Merten Teichmann aufgeworfene Frage, ob der Schiffenberg nun der Hausener oder der Gießener Hausberg sei, geklärt werden konnte, ist unwahrscheinlich.