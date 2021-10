Bastelspaß mit Kastanien

Aus Kastanien und Zahnstochern werden lustige Figuren. Foto: Gießen Marketing GmbH

GIESSEN - Herbstzeit ist Kastanienzeit. Die glatten braunen Früchte der Rosskastanie (Aesculus hippo-kastanum) ziehen besonders Kinder magisch an, schließlich kann man mit ihnen wunderbar basteln. So entstehen mit wenig Aufwand kleine Männchen oder Tiere. Ganz nebenbei fördert das Basteln mit Naturmaterialien die Kreativität und die Feinmotorik der Kleinen. Einige Basteltipps zum Thema Kastanien hat die Gießen Marketing GmbH auf ihrer Internetseite www.giessen-entdecken.de zusammengestellt.

Schon das Sammeln der Kastanien ist eine schöne Beschäftigung für Familien mit Kindern. Zu Hause sollte man die Früchte offen an einem trockenen Ort lagern und auf Zeitungspapier auslegen, damit sie nicht schimmeln.

Kastanienbäume gibt es in Mitteleuropa seit dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich stammt der Baum aus der Balkanregion. Der Baum, der zur Familie der Seifenbaumgewächse gehört, wird bis zu 30 Meter hoch und kann um die 300 Jahre alt werden. Neben ihren charakteristischen Früchten lässt sich die Kastanie auch leicht an ihren Blättern erkennen, die zu fünft oder zu siebt an einem Stiel wachsen. Im Frühjahr erfreuen die Kastanien mit ihren hübschen weißen oder roten "Blütenkerzen" den Betrachter. Sammeln kann man die Früchte bedenkenlos an öffentlichen Orten.

Es gibt allerdings eine gesetzliche Grundlage, die beachtet werden sollte - die sogenannte Handstraußregel, die in Paragraf 39 des Naturschutzgesetzes verankert ist. Dort heißt es: "Jeder darf (...) wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen." In Gießen finden sich Kastanienbäume auf öffentlichem Grund beispielsweise an der Eichgärtenallee entlang des Schwanenteichs, am Brandplatz, im Theaterpark oder auf dem Schiffenberg.

Die Früchte der Rosskastanie sind übrigens für Menschen ungenießbar, das Rotwild freut sich allerdings über die Kastanien in der Herbst- und Winterzeit auf dem Speiseplan. Wildschweine mögen Kastanien eher weniger, bei ihnen sind Eicheln beliebter. Die Rosskastanie ist nicht mit der Esskastanie verwandt, deren Früchte Groß und Klein als heiße Maronen auf dem Gießener Weihnachtsmarkt der Gießen Marketing GmbH genießen können.