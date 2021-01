„Bau-Expo“ in April verschoben

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der aktuellen Situation geschuldet verschiebt die Messe Giessen Hessens große Baumesse „BAUExpo 2021“ von Ende Februar auf den 23. – 25. April 2021. „Im Interesse aller Beteiligten haben wir uns für die Verschiebung in den April entschieden“, so Beate Zwerenz, Geschäftsführerin der Messe Giessen. Christine Klein, Projektleiterin der BAUExpo, ergänzt: „Mit angepasstem Hygienekonzept, welches mit der Festsetzung bei den Ämtern beantragt wird, können wir die Veranstaltung sicher durchführen. Die AHA-Regeln und geltenden Bestimmungen für Messen werden natürlich berücksichtigt und eingehalten“, so Klein.

Anmelden können sich die Aussteller, so lange Standflächen verfügbar sind und sie die Branchenreinheit der Baumesse bewahren. Obwohl die Messe unter anderen Umständen stattfinden wird, haben bereits einige Unternehmen ihre Teilnahme zugesichert. „Die Zuteilung der Standflächen ist anders als in den Vorjahren. Wir mussten die Gangbreiten erweitern, damit die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet ist“, äußerte sich Klein zu den derzeitigen Aufgaben. Besucher können sich demnächst online auf der Homepage registrieren und sich Tickets sichern. Die aktuellen News und das Kontaktformular findet man auf der Homepage online unter www.messe-bauexpo.de.