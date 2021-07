Bau-Innung Gießen wählt Steffen Freitag zum neuen Obermeister

Das Baugewerbe ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Trotz aller vielschichtigen Probleme, die seit mehr als einem Jahr in der Corona-Pandemie begründet liegen, ist das heimische Baugewerbe nach Einschätzung von Kay-Achim Becker "bis jetzt recht gut durch die Krise gekommen". Der Bauunternehmer aus Beuern erstattete in der ersten "Präsenzveranstaltung" im Kulturzentrum Buseck vor zahlreich anwesenden Kollegen seinen letzten Bericht als Obermeister der Innung des Baugewerbes Gießen und der Bezirksstelle Gießen des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen.

Nach zwei Amtsperioden und insgesamt zehn Jahren an der Spitze von Bau-Innung und Bezirksstelle trat der 49-Jährige bei den anstehenden Vorstandswahlen für die Führungsämter beider Verbände nicht mehr an. Becker bleibt allerdings als Stellvertreter für beide berufsständischen Organisationen aktiv. Der Bauingenieur will den Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten verstärkt auf sein Amt als Kreishandwerksmeister legen.

Jenseits des für das Baugewerbe glimpflich verlaufenen Corona-Jahres türmen sich jedoch damit zusammenhängende Probleme, die sich auch auf den Endverbraucher und Auftraggeber für Bauleistungen auswirken werden. Da ist zum einen die aufgekommene enorme Materialknappheit, die sowohl den Hoch- wie den Tiefbau sowie das Ausbaugewerbe - und insgesamt zahlreiche andere Gewerke - betrifft. Leider gehe dies auch zwangsläufig mit teils eklatanten Preissteigerungen einher, so Becker. Da im Bauhandwerk das Instrument "Home-Office" nicht zur Krisenbewältigung herangezogen werden konnte, hat das Baugewerbe laut Becker "subjektiv und objektiv das Gefühl", nicht gleichbehandelt worden "und etwas hinten herunter gefallen" zu sein. Seine Bitte, die Unternehmen nicht alleine zu lassen, richtete Becker an die Politik.

Ein zweites erhebliches Problem stelle der Fachkräfte- und der Nachwuchsmangel dar. Wenn sich, wie aktuell auf den Bereich von Stadt und Landkreis Gießen zu konstatieren, "die Ausbildungszahlen pro Lehrjahr im einstelligen Bereich bewegen", mache das dem Gewerk zu schaffen. Industrie, Handel, der Dienstleistungssektor und öffentliche Arbeitgeber und eben das Handwerk stünden letztlich in Konkurrenz, um die gleichen jungen Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen.

Laut Becker gilt es, den Stellenwert des Handwerks in der öffentlichen Wahrnehmung deutlicher zu machen und zu stärken. Weil das Handwerk "Probleme hat, an die jungen Leute heranzukommen", werden neue Wege beschritten. So sollen in dem von den Kreishandwerkerschaften Gießen und Lahn-Dill sowie mit Unterstützung der beiden Landkreise und weiterer Förderer auf den Weg gebrachten "Verein Handwerk Mittelhessen" sowie darin eingebettet der Aktion "Azubi-Guides" junge ausgewählte und geeignete Handwerker, die noch in der Lehre sind oder gerade den Rang der Gesellin und des Gesellen geschafft haben, in den Abschlussklassen allgemeinbildender Schulen für eine Ausbildung im Handwerk werben. Authentisch, in der von der jungen Generation verstandenen Sprache und auf Augenhöhe, sollen die jungen "Botschafter des Handwerks" die unterschiedlichen Berufsbilder vermitteln. Dabei gehe es nicht in erster Linie um kurzfristige Erfolge, sondern um einen mittelfristigen Imagewandel, mit dem das Handwerk langfristig "salonfähig" gemacht werden solle. Das Konzept hat sich im Lahn-Dill-Kreis bereits bewährt. Vorsitzender des neuen Vereins Handwerk Mittelhessen ist übrigens Kay-Achim Becker.

Neuer Obermeister der Innung des Bauhandwerks Gießen und gleichzeitig der Bezirksstelle Gießen des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen ist Steffen Freitag, bisher Stellvertreter Beckers in beiden Organisationen. Steffen Freitag steht in vierter Generation an der Spitze des von seinem Urgroßvater Carl Freitag 1933 gegründeten Gießener Bauunternehmens und tritt eine in dieser Form wohl einmalige Familientradition an: Nicht nur sein Vater Klaus war von 1996 bis 2011 Obermeister der Bauinnung Gießen, sondern vor diesem auch schon sein Großonkel Walter Freitag, außergewöhnliche 39 Jahre lang von 1957 bis 1996. Der einstimmig für fünf Jahre gewählte Steffen Freitag setzt also nach zehnjähriger Unterbrechung - in der Vater Klaus noch die ersten fünf Jahre lang stellvertretender Obermeister war - die "Ära Freitag" an der Spitze der Bauinnung Gießen fort. Den Vorstand der 36 Mitgliedsbetriebe starken Bauhandwerks-Innung Gießen komplettieren Stephan Faber (Gießen), Martin Scheld (Gießen), Matthias Will (Staufenberg), Jürgen Kress (Hungen) und Pavel Thomaschewski (Buseck).

