Bauarbeiter demonstrieren

GIESSEN - (red). Bauarbeiter aus der Region demonstrieren morgen, 21. August, für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen – und fahren dabei „schweres Gerät“ auf. Der Autokorso startet um 12 Uhr an der Hessenhalle, anschließend fährt der Protestzug durch die Innenstadt. Eine Kundgebung wird es am Gewerkschaftshaus in der Walltorstraße geben, das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit.

Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt in der Branche. „Die Beschäftigten wollen den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Denn sie sind es, die durch ihre Arbeit den Bau-Boom auch in der Krise am Laufen halten“, sagt Hannes Rosenbaum, Regionalleiter der IG BAU Hessen. Trotz guter Wirtschaftslage hätten die Bauverbände in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft. „Der Unmut auf den Baustellen wird immer größer. Während ein Großteil der Republik ins Homeoffice gegangen ist, haben die Bauleute weiter zugepackt. Dafür erwarten sie jetzt eine Anerkennung“, betont Rosenbaum. Die IG BAU fordert ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 100 Euro zusätzlich bekommen.