Bauausschuss Gießen ruft zu Gewaltfreiheit bei A49-Protesten auf

Vor allem Protestformen wie das Abseilen von der A 485 diskutieren die Fraktionen im Bauausschuss.

GIESSEN - Dass die Resolution der Fraktion "Gießener Linke" unter dem Motto "Verkehrswende jetzt! Gießen braucht die A 49 nicht" reichlich Konfliktpotenzial in sich trägt, zeichnet sich schon zu Beginn der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag ab. Die CDU versucht kurzerhand das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. "Es geht hier um einen Sachverhalt, der alle umtreibt. Aber er liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Gießen", argumentiert Frederik Bouffier von der Union. Fraktionsvorsitzender Matthias Riedl von der "Gießener Linken" widerspricht: "Bundesweit wird die A49 als Autobahn wahrgenommen, die Kassel und Gießen miteinander verbindet". Am Ende scheitert der Antrag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen, an der Ausschussmehrheit.

1,4 Milliarden Euro

Seit Monaten sorgen der Weiterbau der A 49, Abholzung, Proteste und Polizeieinsätze vor allem im Dannenröder Forst sowie Abseilaktionen an Autobahnbrücken für teils intensive Diskussionen in der Gesellschaft. Die Stadtverordnetenversammlung ist davon nicht ausgenommen, wie am Dienstag im Ausschuss zu erleben ist. "Die A 49 ist ein Straßenbauprojekt, das völlig aus der Zeit gefallen ist", betont Riedl, der die Resolution seiner Fraktion einbringt. Mit dem Papier will die Linke erreichen, dass sich die Stadt gegen den Bau der Autobahn ausspricht. "Gießen braucht diese Autobahn nicht. Die 1,4 Milliarden Euro sind für uns im 21. Jahrhundert eine fatale Investition." Im Zusammenhang mit den Protesten spricht Riedl von "legitimem zivilen Ungehorsam". Was in der Resolution der Linken für intensive Debatten sorgt, ist die Aussage: "Die Stadt Gießen zeigt Verständnis für die lokalen Bürgerinitiativen, Umweltverbände und jungen Aktivisten, auch aus der 'Fridays For Future'-Bewegung, die sich vor Ort gegen den Bau der Autobahn zwischen Kassel und Gießen (A49) einsetzen".

Klaus-Dieter Grothe, Fraktionsvorsitzender der Grünen, erinnert daran, dass sich seine Partei seit den 80er Jahren mit der A 49 befasst. "Die Planungen stammen aus einer Zeit, in der man noch alle 15 Kilometer einen Autobahnanschluss vorgesehen hat", verdeutlicht Grothe. In der Resolution der "Gießener Linken" fänden sich alle Argumente, die die Grünen teilten. Bei dem Autobahnbau handele es sich um eine falsche verkehrspolitische Weichenstellung. "Das ist eine bittere Niederlage. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass die Entscheidung auf allen Ebenen demokratisch zustande-gekommen ist und höchstrichterlich bestätigt wurde", hebt der Fraktionsvorsitzende hervor. Neben der Frage, ob alle Protestformen tatsächlich verfassungsmäßig gedeckt sind, hält Grothe einige Aktionen für politisch unklug. Für eine Verkehrswende bedürfe es demokratischer Mehrheiten. Es gelte, Menschen, die sich bislang nicht angesprochen fühlten, zu erreichen. Das gelinge mit einigen der Protestformen nicht. Die SPD zeige sich solidarisch mit Menschen, die friedlich protestierten, erläutert Felix Döring. Nicht mehr legitim sei dagegen etwa das Abseilen von Autobahnbrücken. "Unsere Solidarität gilt auch und ganz massiv der Polizei", so der sozialdemokratische Stadtverordnete. Bouffier spricht von einem Thema, das "uns alle aufwühlt". Maßnahmen der Aktivisten wie Gewalttätigkeiten, das Werfen von Fäkalien auf Polizisten oder das Markieren von Autos in Gießen seien jedoch keine legitimen Mittel des Protestes und deshalb zu verurteilen. Zudem brauche die Region die Autobahn, und "für jeden Quadratmeter, der gerodet wird, wird aufgeforstet", unterstreicht Bouffier. Solidarisch zeige man sich mit den friedlichen Demonstranten und den Polizisten, die vor Ort im Einsatz sind. Arno Enners von der AfD nennt die A 49 einen Baustein in einer Verkehrsentwicklung, bei der auch die Schiene in den Blick genommen werden müsse. Selbst wenn die Stadt die Autobahn nicht unbedingt brauchen würde, müssten doch auch andere Kommunen die Chance zur Entwicklung haben.

"Die A 49 ist ein Beispiel dafür, wie anstrengend Demokratie sein kann. Über 40 Jahre wurde um den Bau gerungen", steigt Dr. Martin Preiß von der FDP in die Debatte ein. Im Zusammenhang mit der Verkehrswende führt er aus, dass bereits heute Wasserstoff-Lkws Autobahnen nutzten. Auch Preiß charakterisiert sinnvollen Protest als legitim. Im Zusammenhang mit den Abseilaktionen von Autobahnen spricht der Liberale jedoch von einer "kriminellen Vereinigung". Der Bau der A 49 sei entschieden und "hat im Gießener Stadtparlament nichts zu suchen", beteiligt sich Heiner Geißler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, an der Debatte. Das Werfen von Pyrotechnik auf Einsatzkräfte und das Errichten von Fallen im Wald gegen sie habe mit zivilem Ungehorsam ebenso wenig zu tun wie das Abseilen von Autobahnbrücken, entgegnet Geißler den Linken.

Am Ende scheitert die "Gießener Linke" mit ihrer Resolution mehrheitlich. Mit den Stimmen von SPD, CDU und AfD wird dagegen eine Resolution von CDU und SPD beschlossen, die unter anderem friedlichen Protest als legitim erachtet und alle Beteiligten zur Deeskalation und Gewaltfreiheit aufruft.