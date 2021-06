Bauen allein löst Problem nicht

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Von Seiten derjenigen, die allein auf den Markt vertrauen, um das Wohnraumversorgungsproblem zu lösen, wird immer wieder gefordert: bauen, bauen, bauen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass mit einem größeren Wohnungsangebot die Preise stabilisiert würden, ja sogar sinken könnten. Doch dem ist nicht so", betont der Vorsitzende des Mietervereins Gießen, Stefan Kaisers.

"Denn wenn eine Wohnung neu gebaut wird, beeinflussen mehrere Faktoren den späteren Mietpreis: der Baulandpreis, die Kosten für die Bauleistungen (Löhne und Material), Steuern, Kreditkosten und Zinsen. Und da ist auch noch der Gewinn, den die privaten Bauträger erzielen wollen. Um einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, bauen sie luxuriöse Eigentumswohnungen und bevorzugt hochpreisige Mietwohnungen. Doch solche Wohnungen können sich dann nur wenige Haushalte leisten. Wohnungen, die Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften bauen, sind vielfach günstiger. Es kommt also nicht nur darauf an, ob gebaut wird, sondern vor allem, wer baut," so Kaisers weiter.

Neubau könne das Angebot an Mietwohnungen zwar erhöhen, doch nur mit Neubau allein könnten die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht gelöst werden, können die Mieten nicht sinken. Immer wieder würde behauptet, dass alle, die in eine neue teure Eigentumswohnung ziehen, damit eine günstigere Wohnung freimachen würden. Doch steigen die Mieten nach Auszug oftmals kräftig an - trotz Mietpreisbremse. Diese gelte nämlich nicht für Neubauwohnungen und dazu zählen alle Wohnungen, die nach dem 1.10.2014 fertiggestellt wurden.

"Besonders absurd ist, dass für den Fall, dass in einer Kommune ein Mietspiegel existiert, nur die hohen Mieten der letzten Jahre dort eingehen und so das allgemeine Mietniveau beeinflussen. Das hat dann Einfluss, wie stark alle Mieten in der Gemeinde angehoben werden dürfen, also auch auf die noch günstigen Wohnungen," so Kaisers.

Der Mieterverein zieht das Fazit: Teurer Neubau erhöht auf Dauer auch die Mieten in günstigen Wohnungen. Deshalb könne nur mit sozialem Neubau das Angebot an bezahlbaren Wohnungen wirklich vergrößern. Solche Wohnungen sollten dann dauerhaft in der Sozialbindung bleiben wie in der Stadt Wien. Und ein bundesweit geltender Mietenstopp ist notwendig, wenn der Wohnungsmarkt nicht weiter aus dem Ruder laufen soll, fordert Kaisers abschließend.