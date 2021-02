Baufeld für UB-Anbau der JLU Gießen freigemacht

Erst fällen, dann aufräumen: Die Mitarbeiter des Baumpflegebetriebs haben bei der "Baufeldfreimachung" hinter der UB reichlich zu tun. Foto: Friese

GIESSEN - Draußen war es einfach zu kalt. Obwohl die Mitarbeiter des Baumpflegebetriebs regelmäßig im Herbst oder Winter ihrer Arbeit im Freien nachgehen. Doch am Montag war es nach Eisregen, Schneefall und beinahe rekordverdächtigen Minusgraden außergewöhnlich ungemütlich. Und deshalb wurde die "Baufeldfreimachung" im Alten Steinbacher Weg kurzerhand abgesagt. Wenngleich der Parkplatz hinter der Universitätsbibliothek (UB) bereits seit einigen Tagen gesperrt war, damit nicht abgestellte Autos zum Hindernis werden. Für 14 Bäume und 10 Sträucher bedeutet das indes nur eine kurze Galgenfrist. Zwar war die Luft am Mittwoch noch immer ziemlich frisch und der Boden schneebedeckt. Dennoch rückten die Landschaftsgärtner zu früher Morgenstunde mit scharfem Gerät an und machten sich emsig ans Werk. Damit war der erste Schritt auf dem Weg zum Neubau der UB getan, der zunächst allerdings lediglich als "Anbau an die Bestandsbibliothek" realisiert wird. Der eigentliche Baubeginn wird nach dem aktuellen Zeitplan im Frühling stattfinden, heißt es auf der Homepage der Justus-Liebig-Universität (JLU) unter dem Stichwort "Campus der Zukunft".

Es handelt sich um einen Erweiterungsbau, der an die bestehende UB angedockt sein wird, und zudem um die erste Baustufe zum langfristigen Gesamtneubau der Bibliothek, erläutert die JLU. "Zu dem Gebäude wird im Erdgeschoss auch eine Cafeteria mit Außenbereich auf dem Campusplatz gehören." Der "Spatenstich" ist im ersten Halbjahr 2021 vorgesehen und der Abschluss der Arbeiten für die zweite Hälfte des Jahres 2024.

Bereits vor dem Beginn der umfangreichen Sägetätigkeiten war offenkundig abzusehen, dass es recht laut werden würde. Schließlich wurden die potenziellen Nutzer gleich zweimal auf der Homepage des Bücherhauses darüber informiert, dass es "im Bereich der UB zu Lärmbeeinträchtigungen kommen kann". Wer einen "durchgehend ruhigen Arbeitsplatz" suche, wurde gebeten, auf den "Lernraum" in der Karl-Glöckner-Straße - auf dem Gelände des früheren "Pro Marktes" - auszuweichen. Und es war tatsächlich recht laut, als die "Baufeldfreimachung" startete.

Die UB im Philosophikum ist "Zentral- und geisteswissenschaftliche Schwerpunktbibliothek der JLU". Mit über zwei Millionen Bänden ist sie zugleich auch die größte Bibliothek der Gießener Universität. Derzeit gibt es dort eine Hauptnutzfläche von rund

11 400 Quadratmetern. Mit Abschluss des ersten Bauabschnitts kommen knapp 7000 Quadratmeter hinzu. Mit Blick auf die Nutzer bedeutet das: Aktuell gibt es rund 650 Arbeitsplätze. Mit dem Anbau erhöht sich die Zahl um weitere 400 Plätze. Und die werden auch dringend benötigt - jedenfalls nach Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Denn die UB ist der Anziehungspunkt für Studierende: Zum Lernen, gemeinsam arbeiten sowie zum Plaudern und Freunde treffen. Auch wenn das alles wegen des Lockdowns seit Monaten kaum möglich ist.

Mit Fertigstellung des Gebäudes wird es dann nur noch eine große Bibliothek auf dem Campus Philosophikum geben. Dort sollen die Bestände der auf dem Campus verteilten sieben Zweig- und Fachbereichsbibliotheken integriert werden. Umziehen werden auch das Uniarchiv und der Sonderlesesaal mit all ihren Schätzen in den Neubau.

Spätestens wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, kommen auch wieder die Landschaftsgärtner zum Einsatz. Auf der JLU-Homepage lässt sich nämlich ebenfalls herausfinden, dass für die Eingriffe in Forst, Flora und Fauna ein "vollständiger Ausgleich" geschaffen werde. Und das sicherlich nicht mitten im Winter. Denn gepflanzt wird traditionell im Frühjahr, und dann sollte es bei Plustemperaturen auch wieder schnee- und eisfrei auf dem Campus sein.