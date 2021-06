Baulücke am Rande der Gießener Innenstadt wird geschlossen

Auf der Fläche ist derzeit noch die IJB untergebracht, sie soll künftig eine neue Heimat bekommen. Foto: Friese

GIESSEN - Wie viel an baulicher Innenverdichtung ist im Gießener Stadtgebiet überhaupt noch möglich? Nicht mehr viel, sagen die einen, wohingegen andere da noch so einiges an Potenzial sehen. Ein gutes Beispiel für Letzteres ist das große Innengrundstück zwischen Schillerstraße, Nordanlage und Steinstraße. Wo seit mehreren Jahren ein zuletzt als Fitnessstudio genutztes Lagergebäude leer steht und sich an der Ecke eine ehemalige Tankstelle befindet, sollen mehrere neue Häuserblöcke mit Grünanlagen dazwischen entstehen. Rechnet man noch den geplanten Block auf der gegenüberliegenden Seite der Schillerstraße (Hausnummer 18) hinzu, werden im Rahmen dieses Projekts rund 60 neue Wohnungen geschaffen, wie jetzt Bürgermeister Peter Neidel berichtete. Der Magistrat hat die Aufstellung des Bebauungsplans in die Wege geleitet, dem müssen nun noch die Gremien zustimmen. Wer genau der Investor ist, will die Stadt allerdings "aus Datenschutzgründen" bislang nicht verraten.

Dessen ungeachtet ist Neidel vom Konzept überzeugt und wertet die Bauabsicht als gutes Zeichen: "Es bleibt interessant, in Gießen zu investieren", betonte er. Dem pflichtete Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei: "Das Interesse, in Gießen zu leben, ist immens hoch." Die Bautätigkeit habe auch in Corona-Zeiten nicht nachgelassen.

Auf dem Schillerstraßen-Innengrundstück werden alle Bestandsgebäude abgerissen. Diese würden ohnehin nicht mehr den heutigen gewerblichen Anforderungen entsprechen, heißt es in der Magistratsvorlage. So befänden sich darunter auch Schuppen und Garagen. Trotz dieser laut Vorlage "suboptimalen" Verhältnisse ist die gemeinnützige Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung, in Gießen besser mit ihrer Abkürzung IJB bekannt, dort noch Mieter. Sie soll entweder in einer der Neubauten oder an anderer Stelle in der Nordstadt "adäquaten" Ersatz erhalten. Das ehemalige Tankstellengelände an der Ecke hingegen ist künftig als Mischgebiet vorgesehen, was eine Geschäfts- und Büronutzung erlaubt.

Einst hatte es Überlegungen gegeben, das Lagergebäude für Wohnzwecke umzuwidmen. Das aber hätte zu "einer Verfestigung der städtebaulich ungeeigneten Baustruktur beigetragen und letztendlich eine Baulückenschließung verhindert", heißt es in der jetzigen Begründung der neuen Bebauungsplanung. Noch dazu liegt die Fläche am Rande der Innenstadt und dürfte allein schon deshalb als Wohnort attraktiv sein. Die Planungen befinden sich zwar noch in einem sehr frühen Stadium, doch steht bereits jetzt aufgrund der Größe des Plangebiets von knapp 11 000 Quadratmetern fest, dass die Bebauung im beschleunigten Verfahren genehmigt werden kann.

Angesichts des Standorts hat der Magistrat auch das Stadtklima im Blick. So werden bei diesem Neubauvorhaben für alle Wohnblöcke unter anderem Photovoltaikanlagen und Dachbegrünungen angestrebt, zusätzlich zu den großzügigen Grünflächen rund um die Gebäude.