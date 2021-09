Baum als Zeichen für Suizidopfer im Kreis Gießen und ihre Angehörigen

Wer unter seelischen Erkrankungen leidet, muss darüber sprechen dürfen, fordert Elke Koch-Michel. Symbolfoto: Julian Stratenschulte, dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Elke Koch-Michel will etwas tun. Und sie hat bereits etwas getan: Auf Initiative der Lützellindenerin wird am morgigen Freitag um 12 Uhr ein Baum in der Wieseckaue in den Kreis der "Trees of Memory" aufgenommen. Anlass ist der internationale Tag der Suizidprävention. "Dieser Baum soll Zeichen sein für alle Suizidopfer, die im Raum Gießen ihr Leben nicht mehr ertragen konnten, und an die Verstorbenen erinnern. Er darf und soll alle Angehörigen ansprechen, die den Verlust eines geliebten Menschen durch Suizid zu verkraften haben", erklärt der Verein "Trees of Memory" in einer Mitteilung. "Für Angehörige von Menschen, die sich aufgrund einer Erkrankung selbst das Leben genommen haben, ist die Situation schwer", sagt Koch-Michel als persönlich Betroffene.

"Seelische Erkrankungen"

Seelische Erkrankungen seien nach wie vor ein Tabuthema in der Gesellschaft, beklagt Koch-Michel. "Depression - darüber sprechen viele Menschen nicht, aus Angst, nicht ernst genommen zu werden", erläutert die Lützellindenerin. Dabei könne jeder in eine solche Lage kommen. Auch Angehörige von Suizidopfern würden nach wie vor stigmatisiert. Aber um Selbsttötungsabsichten zu begegnen, "müssen wir im Vorfeld dafür sorgen, dass Menschen ihre Leiden ansprechen dürfen und sich ernst genommen fühlen", betont Koch-Michel. Deshalb müsse das Thema stärker in die Öffentlichkeit gebracht werden, wozu der Baum in der Wieseckaue einen Beitrag leisten solle. Mit Unterstützung von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz wurde ein alter Baum ausgewählt, der über den Weg vom Parkplatz in der Ringallee erreichbar ist. Eine Plakette weist ihn künftig als "Tree of Memory" aus.

Initiator des Baum-Projektes ist Mario Dieringer, der am Freitag ebenfalls teilnimmt. "Dieser Baum im Stadtpark Gießen ist etwas Besonderes, da er stellvertretend für alle aus dem Raum Gießen steht. Er soll die Gesellschaft auf die Opfer und die Hinterbliebenen hinweisen und mahnen, Menschen mit Depressionen oder Suizidgedanken nicht zu stigmatisieren und das Tabuthema Suizid nicht weiter unter den Teppich zu kehren", führt Dieringer aus. Im Anschluss an die Veranstaltung ist der Verein zwischen 14 Uhr und 18 Uhr mit einem Infostand in der Fußgängerzone präsent, um über Suizid aufzuklären. "Circa alle 40 Sekunden nimmt sich irgendwo auf dieser Welt ein Mensch das Leben. In Deutschland sind das über 9000 Menschen pro Jahr", ergänzt Vorstandsmitglied Iris Pfister.

Der Verein "Trees of Memory" hat seine Wurzeln in Frankfurt. "Die derzeit 50 ehrenamtlich tätigen Mitglieder tragen die Idee und das Engagement des Journalisten und Autors Mario Dieringer weiter, der im Herbst 2016, nach dem Suizid seines Lebenspartners, das Projekt 'Trees of Memory' ins Leben gerufen hat und seit dem 31. März 2018 um die Welt läuft, um Bäume der Erinnerung für Suizidopfer zu pflanzen", berichtet die Organisation, die auf unterschiedlichen Ebenen arbeitet. Unmittelbare Hilfe für Hinterbliebene von Suizidopfern böten die "1.Anlaufstellen", die es in elf Bundesländern gibt. "Von einem Suizid Betroffene bekommen einen Paten zur Seite gestellt, der in unterstützender Funktion hilft, das erste Gefühlschaos aufzufangen und die individuell passenden Maßnahmen, Selbsthilfegruppen oder Therapeuten zu identifizieren. Sobald die Trauernden sich stark genug fühlen, werden sie aus der persönlichen Hilfestellung entlassen", informiert der Verein.

Eigene Erfahrung

Das Angebot verstehe sich als Brückenbauer und schließe die Lücke zwischen dem Erhalt der Todesnachricht und dem ersten eigenständigen Auffinden von Hilfsangeboten durch die Hinterbliebenen. "Sämtliche Paten und die meisten Vereinsmitglieder haben einen Suizid in der Familie zu beklagen. Aus eigener Erfahrung und nach monatelangen Recherchen unter Betroffenen sind sie mit der Thematik vertraut und wissen, dass die Hilflosigkeit in den ersten Wochen am größten ist. Die Trauer und die immense emotionale Belastung ermöglichen es Trauernden kaum, selbstständig Hilfe zu suchen."

Neben Vorträgen unter anderem für Ärzte und Workshops für Polizei und Rettungskräfte bietet der Verein auch Prävention an Schulen an. "Dabei wird auf die Frage eingegangen, was psychische Erkrankungen sind, wie Suizidalität entsteht und welche Hilfe es gibt." Workshops für Journalisten und Medienvertreter gibt es ebenfalls: Zielsetzung sei es, eine "wertfreie Berichterstattung zu ermöglichen und die Suizidenten zu entkriminalisieren, indem der Begriff des Selbstmörders aus der Medienlandschaft verbannt wird. Zudem sollen keine Handlungsanleitungen in Artikeln erscheinen. Der Verein setzt sich ausdrücklich dafür ein, dass über Suizide berichtet wird." Wichtig sei es, aufzuzeigen, dass es für Depressionen und Suizidalität erfolgreiche Therapien gibt."