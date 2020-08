Baum stürzt an der Gießener Automeile auf Fahrzeug

Bei einem Unfall in der Licher Straße stürzte ein Baum auf die gegenüberliegende Spur. (Foto: Feuerwehr Gießen)

GIESSEN - GIESSEN (jcs). Bei einem Unfall an der Automeile, an dem am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr insgesamt drei Fahrzeuge mit jeweils einem Insassen beteiligt waren, geriet einer der Unfallteilnehmer auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Baum, der auf ein auf der gegenüberliegenden Fahrbahn an der Ampel wartendes Auto herabstürzte. Eine Person wurde leicht verletzt, vor Ort rettungsdienstlich behandelt und zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Gießen-Mitte hatten innerhalb einer halben Stunde alles bereinigt.