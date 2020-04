Baumärkte profitieren von der Corona-Krise - auch in Gießen

Alle Hände voll zu tun hat ein Einweiser, um die Kunden in die Warteschlangen-Schleife zu dirigieren. Foto: Schäfer

GIESSEN"Das ist doch total schwachsinnig. Erst muss ich mir den Einkaufswagen holen, ihn anfassen, und dann wird nur der Wagengriff desinfiziert. Und was ist mit meinen Händen?" Der Kunde des Baumarktes "Bauhaus" im Schiffenberger Tal ereifert sich und posaunt dies in Richtung des eingesetzten Security-Mannes. Das Prozedere hier ist so, dass die Kunden sich rechts neben dem Haupteingang am Unterstand einen Einkaufswagen holen sollen. Auf der Ausschilderung ist zu lesen: "Einkaufswagen rechts!" und "Parkplatz Warteschlange links!". Das Anstellen erinnert irgendwie an das Anstehen der Menschenschlangen in überfüllten Freizeitparks. Die Kunden sollen sich - mit dem Wagen auf Abstand achtend, dabei unterstützt von Bodenmarkierungen - etwa 30 Meter vertikal vom Haupteingang weg entfernen bis zur Querstraße des Parkplatzes. Danach ist eine 180-Grad-Drehung in Richtung Haupteingang zu vollführen, um sich diesem wiederum zu nähern.

Das scheint aber nicht immer so richtig zu funktionieren. "Nicht auf der Straße stehen", schreit der Security-Mann ziemlich oft an diesem neuralgischen Wendepunkt. Denn die Kunden haben die genaue Anstellinformation entweder nicht verstanden oder ignorieren sie und stellen sich hier anders, und zwar direkt auf der Parkplatzstraße an. Kurz danach ist der Mann wieder am Haupteingang und weist die Kunden ab: "Weg vom Haupteingang - dann 180-Grad-Wende und wieder Richtung hierher!"

Nicht weit entfernt lässt der Baumarkt "Obi" seine Kunden sich parallel von rechts zum Haupteingang als Warteschlange platzieren. Der markierte Mindestabstand wird eingehalten. Zwar sind drinnen im Markt vor den Kassen entsprechende Abstandsmarkierungen vorhanden, die auch fast ausnahmslos eingehalten werden. Doch ist die wartende Käuferschlange auch schon mal länger als die vorhandenen Markierungen, scheint eine Abstandsvorschrift für die anscheinend ungeduldig Wartenden und eilig Drängelnden doch nicht mehr so eingehalten zu werden, wie es von der Landesregierung verordnet ist. Bei der Filialbäckerei im Vorraum sind zwar Bodenmarkierungen vorhanden, die jedoch eine nicht wirklich praktikable Distanz nach dem erfolgten Einkauf gewährleisten.

BAUMARKT-MITARBEITER: "TÄGLICH TANZ AUF EINEM VULKAN" Einen anonymen Hilferuf übersandte ein vermeintlicher Mitarbeiter des "Obi"-Marktes nicht nur an diese Zeitung, sondern unter anderem auch an Polizei und Ordnungsamt. Darin beklagt er, dass eine Kontrolle im Markt selbst weder durch Ordnungsamt noch Polizei stattfinde. "Vielleicht sieht man die vom Ordnungsamt mal über den Parkplatz fahren. Und was sehen die: Die Einkaufswagen werden durch Ordner vor dem Eingang desinfiziert, läuft doch alles bestens. Bloß nicht reingehen, könnte anstrengend und ansteckend sein." So die Vorwürfe des anonymen Briefeschreibers. Und danach führt er weiter aus: "Wir, die Mitarbeiter, - wobei die Anzahl durch gesundheitliche Ausfälle stark geschrumpft ist - vollziehen täglich den Tanz auf einem Vulkan. Wir versuchen, unsere Familien zu schützen, treffen unsere Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder nicht mehr, nicht nur, weil es 'verboten' ist, sondern aus Vernunft und Rücksichtnahme, wir sind ja täglich einer riesigen Gefahr ausgesetzt." Dies scheine niemanden zu interessieren. "Wir sind psychisch und physisch an der Grenze der Belastbarkeit." Dieser Zustand herrsche seit drei Wochen. Der anonyme Schreiber möchte wie auch seine Mitstreiter weiterhin "für die Kunden da sein, gar keine Frage, aber bitte unter Bedingungen, mit denen wir alle leben können und hoffentlich gesund durch diese schwierige Zeit kommen". Bezüglich des Hilferuf-Schreibens teilt Bürgermeister Peter Neidel auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass bei Überprüfungen im Markt festgestellt worden sei, dass "insbesondere der Gartenbereich extrem stark aufgesucht wurde". Gespräche mit der Marktleitung hinsichtlich der Einhaltung der Hygienevorschriften seien geführt worden. Auch Dirk Drebes vom städtischen Ordnungsamt kennt das Schreiben und berichtet, dass auch am Nachmittag des 4. April Kollegen im Baumarkt gewesen seien. Laut Vertriebsleiter Alexander Schwab lässt die "Obi"-Filiale im Schiffenberger Tal "200 Kunden parallel rein. Bis 800 könnten wir rein lassen". Dazu die Stadt: "Der 'Obi'-Baumarkt hat deutlich mehr als eine Grundfläche von 10 000 Quadratmetern. Hinzu kommen dann noch die entsprechenden Freiflächen, die auch dem Geschäftsraum zugerechnet werden müssen." Der Bürgermeister mahnt bezüglich des Andrangs zur Selbstreflexion: "Ob es wirklich sinnvoll oder erforderlich ist, in diesen Zeiten den Baumarkt mit der ganzen Familie zu besuchen, muss jeder für sich selbst beurteilen." Zu den Vorwürfen nahm auch "Obi"-Marktleiter Michael Pfeiffer Stellung. "Wir hatten an dem Tag mit so einem Andrang nicht gerechnet und zu viele Einkaufswagen im Umlauf." Im Laufe des Tages sei es in der Mittagszeit kulminiert und für die Mitarbeiter nicht mehr erträglich gewesen. "Da war es wirklich schlimm." Und zum Schreiben: "Da hat sich jemand zu Recht beschwert." Sogleich am folgenden Montag sei mit Mitarbeitern und Betriebsrat besprochen worden, wie man die Missstände abstellen könne. Der Wagenumlauf sei danach von 200 auf 150 reduziert und am Ostersamstag alle Kassen besetzt worden. Zudem sei von Schubbildung - eine gewisse Anzahl von Kunden auf einen Schub in den Markt - auf Einzeleinlass umgestellt worden. "Seitdem gibt es keine Probleme mehr", so der Marktleiter. (rsc)

Auf Anfrage dieser Zeitung an die Pressestelle der "Bauhaus"-Zentrale bezüglich der Corona-Krise teilt diese mit, dass derzeit eine saisonal erhöhte Nachfrage festgestellt werde. Man "wagt jedoch aufgrund der aktuellen Dynamik behördlicher Vorgaben von Kommunen und Ländern keine weitergehende Prognose beziehungsweise kommentiert die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit generell nicht". Mit Schutzmaßnahmen, Zutrittskontrollen, "Vereinzelungen", Abstandsregelungen und dem flächendeckenden Aufstellen von Desinfektionsstationen gehe das Unternehmen "fest davon aus, auch bei höherer Kundenfrequenz einen sicheren und abstandsorientierten Einkauf im Fachzentrum Gießen zu ermöglichen, was auch von den Kunden besonnen und verständnisvoll angewendet und umgesetzt wird".

Vertriebsleiter Alexander Schwab aus der "Obi"-Zentrale sagt am Telefon, dass in der Filiale im Schiffenberger Tal die Kundenanzahl am ersten Samstag im April statt 4000 bis 4500 nur knapp 3100 betragen habe. Außer im Gartenmarkt kauften die Menschen "besonders viele Renovierungsprodukte für draußen und versuchen, sich in Zeiten der Kurzarbeit durch Handwerkertätigkeiten abzulenken". Dies bestätigt auch "Obi"-Marktleiter Alexander Graef im Gewerbegebiet West. "Die Kunden kommen derzeit über die ganze Woche und den gesamten Tag gleichmäßiger verteilt. Die Beratung haben wir heruntergefahren und die Services Holzzuschnitt und Farbenmischanlage ganz eingestellt. Nur noch 100 Einkaufswagen halten wir bereit", berichtet der Marktleiter.