Baumaßnahme am St. Josefs Krankenhaus in Gießen schreitet voran

GIESSEN - Die Baumaßnahmen zur Erweiterung des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung liegen trotz Pandemie im Zeitplan. Die Erweiterung des Standorts in der Wilhelmstraße ist notwendig, damit das Krankenhaus die in den vergangenen Jahren gestiegene Anzahl an Patienten auch künftig bewältigen kann, wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt. Nach Abschluss der Maßnahme werden alle bettenführenden Abteilungen in einem zentralen Gebäude zusammengefasst sein und über moderne Räume für eine hochwertige Medizin und zugewandte Pflege verfügen, wie das Akademische Lehrkrankenhaus der JLU weiter mitteilt.

In den kommenden Wochen wird der Bau der neuen Liegendkrankenvorfahrt für die Rettungswagen angegangen. Zeitgleich beginnt die Errichtung des Erweiterungsbaus an der Wilhelmstraße. Der dort neu entstehende Gebäudeflügel wird die Bettenkapazitäten von Haus 2 aufnehmen, das vis-à-vis in der Wilhelmstraße 14 liegt.

Der Zugang zum Haupteingang und die Anfahrt für die Rettungswagen wird zu jeder Zeit uneingeschränkt sichergestellt sein.

Die Wilhelmstraße wird ab kommendem Montag, 8 März, für etwa zwölf Monate im Bereich des Krankenhauses als Einbahnstraße nur in Richtung Frankfurter Straße zu befahren sein. Links und rechts dieses Abschnittes ist sie weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Die Anfahrt für die Rettungswagen erfolgt dann über die Ludwigstraße. Die Ausfahrt ist weiterhin in beide Fahrtrichtungen möglich.

Für die Zufahrt zu Haus 2 (Wilhelmstraße 14) gilt: Diese ist über die Ludwigstraße anzufahren, die Ausfahrt erfolgt in Richtung Frankfurter Straße. Der Bereich Friedrichstraße ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Die Tiefgarage in der Wilhelmstraße ist weiterhin von beiden Richtungen aus zu erreichen. Aufgrund der Bauarbeiten wird sie in der Zeit von März bis Mai nur eingeschränkt nutzbar sein. Wir bitten die Patienten und (die wenigen derzeit zugelassenen) Besucher, sich darauf einzustellen, heißt es weiter: "Wir werden die Einschränkungen so kurz wie möglich halten, sodass die Tiefgarage in einigen Wochen wieder vollständig genutzt werden kann."

Zur Kranaufstellung in der Woche ab dem 15. März (voraussichtlich Freitag und Samstag) ist eine Vollsperrung der Wilhelmstraße vor dem Krankenhaus erforderlich. An den beiden Tagen ist eine Durchfahrt nicht möglich. Die Patientenversorgung ist von der Baumaßnahme nicht betroffen und läuft uneingeschränkt weiter. Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter hat auch während der Baumaßnahme oberste Priorität, betont das Krankenhaus und bittet um Verständnis für zu erwartende Behinderungen: "Wir bitten Nachbarn und Anwohner, Patienten und Besucher sowie unsere Mitarbeiter um Verständnis und Geduld während der Bauzeit. Letztendlich wird das Ergebnis unserer Baumaßnahme unseren künftigen Patienten und damit in erster Linie der Gießener Bevölkerung zugutekommen und natürlich auch unseren über 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich tagtäglich für eine optimale medizinische und pflegerische Versorgung der Patienten einsetzen."

