Baumsterben im Gießener Bestattungswald

GIESSEN. Der Klimawandel macht auch vor den Bäumen im Gießener Bestattungswald am Fuße des Schiffenbergs nicht Halt. Das wurde jetzt bei einer Begehung deutlich.

Noch ganz frisch zeigt sich ein Baumstück, das aus großer Höhe auf den Waldboden geplumpst ist und den Weg versperrt. Der Baumexperte vom Garten- und Friedhofsamt, Benjamin Lakowski, zeigt hinauf zur Buche, wo der mächtige Ast abgebrochen ist. Dass es derzeit im Bestattungswald gefährlich ist, hat der Abteilungsleiter Friedhöfe, Roland Kauer, am vergangenen Freitag selbst erfahren, als er Fotos zur Bestandsaufnahme machen wollte und der Wind mächtig durch den Wald fegte, was ihn aufgrund der Gefahrenlage zum umgehenden Rückzug bewegte. Friedhofsmeister Manfred Wilde deutet auf einen großen abgebrochenen Ast, der zum Teil noch grüne Blätter hat, also gar noch nicht lange abbrach.

Zum Pressegespräch hatte die Stadt eingeladen, um deutlich zu machen, wie es um den Bestattungswald bestellt ist. "Verkehrssicherung ist der Stadt sehr wichtig", betonte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich, als sich die Gruppe vorsichtig am südöstlichen Rand des Waldstücks, angrenzend an den Pohlheimer Stadtteil Hausen, bewegte. Vorwiegend sind es die Buchen im südöstlichen Teil des Waldstücks, die durch den Wassermangel der vergangenen Jahre teils irreparabel geschädigt sind, wie der städtische Baumexperte erklärte. Die Sonne kann ungehindert die Buchen erreichen und das vertragen diese Bäume nicht auf Dauer.

2012 wurde der Bestattungswald Gießen mit 378 Bäumen eröffnet und vor zwei Jahren um einen Teilabschnitt erweitert. Bis heute sind an den ausgewiesenen Stellen 987 Bestattungen erfolgt. Bei den jährlich stattfindenden Pflegearbeiten zeigte sich, dass wegen fehlender Standfestigkeit oder wegen des drohenden Abbruchs von Ästen oder ganzer Kronen zehn Bäume gefällt und 22 stark eingekürzt werden müssen. An 15 der 22 Bäume sind 56 Urnen beigesetzt. "Das ist schlimm für die Angehörigen", sagt Gerda Weigel-Greilich, die Nachricht mache auch der Stadt schwer zu schaffen. Die Bäume bleiben stehen, werden jedoch im oberen Teil je nach Grad der Schädigung ausgedünnt oder gekürzt. 82 Stellen sind bereits belegt, 56 Stellen wurden in Vorsorge erworben und sind noch unbesetzt. An vier zu fällenden und sieben geschädigten Bäumen gibt es bislang noch keine Nutzungsrechte. Die Angehörigen und Erwerber der Baumgräber sind schriftlich informiert worden, 120 bis 130 Briefe hat Roland Kauer verschickt, für Rückfragen steht das Friedhofsamt zur Verfügung.

Die Fachleute gehen davon aus, dass durch die erforderlichen Pflegemaßnahmen die Bäume über eine gewisse Zeit gestärkt werden. "Eine genaue Prognose ist allerdings nicht möglich". Neuanpflanzungen mit großen Bäumen genau an der Stelle, wo geschädigte weg müssen, sei kaum vorstellbar, heißt es von der Stadt. Sie können nicht mit den Wurzeln entnommen werden, weil in diesem Bereich auch Urnen liegen können. Die Totenruhe darf nicht gestört werden. Und so werden die geschädigten Bäume in Hüfthöhe gekappt. Damit gibt es die Möglichkeit, die Namensplaketten anzubringen. Umbettungen sind im Bestattungswald sowohl aus rechtlichen als auch aus praktischen Gründen nicht möglich, erläuterte Kauer. Die beigesetzten Bio-Urnen verfallen mit der Zeit auf natürlichem Weg.

Geregelt ist die jetzt entstehende Situation im Paragrafen 16 der Friedhofsordnung der Stadt: Die Bäume dürfen nur aus Gründen der Verkehrssicherheit oder im Falle der wesentlichen Beschädigung oder Zerstörung durch die Stadt entfernt werden. Die Nutzer sind - außer bei Gefahr im Verzug - vorher anzuhören. Und die Stadt hat einen Heister oder einen Jungbaum anzupflanzen. Der Anhörungspflicht ist die Stadt nach ihrer Mitteilung mit Einladungen an alle Betroffenen nachgekommen. Die Friedhofsverwaltung sucht jetzt nach Alternativen, darunter ist auch die Möglichkeit von Baumskulpturen. Roland Kauer schränkte ein: "Vielleicht ist nicht alles möglich, was gewünscht wird". Die Stadträtin betonte, es ginge kein Grab verloren und das Waldstück werde immer ein Friedhof sein. Bis ins Jahr 2111 laufen noch die Ruhefristen. Weigel-Greilich kündigte an, in die Prüfung nach neuen Waldstücken werde auch die Form eines Trauerhains stärker in den Fokus genommen. Amtsleiter Thomas Röhmel verweist dazu auch auf die Prüfung des Neuen Friedhofs. Jedem Nutzungsberechtigten einer unbelegten Grabstelle, der sich jetzt gegen eine Ruhestätte im Bestattungswald entscheide, würden die Nutzungsgebühren zurückgezahlt, kündigte die Stadträtin an. Eine Änderung der Friedhofsgebührenordnung ist allerdings notwendig.

Die Fällungen und Einkürzungen beginnen ab 19. Oktober. Dann wird es Einschränkungen für Spaziergänger geben, bis Ende der Woche bleibt das Gelände ebenfalls gesperrt. Die Stadt hat für Fragen zum Bestattungswald eine Hotline unter 0641/306-1778 geschaltet. Auf der Homepage www.giessen.de ist ein FAQ mit den Fragen und Antworten zur besonderen Situation veröffentlicht worden. Das Friedhofsamt ist auch unter bestattungswald@giessen.de erreichbar.