Baustelle in Gießener Lahnstraße: Verbotsschilder werden ignoriert

Gefährlich: Immer wieder kommt es zu Wendemanöver vor der Baustellenabsperrung.

GIESSEN-KLEINLINDEN - Viele Wendemanöver vor der Baustellenabsperrung, gefährliche Situationen beim Einschlängeln in den Verkehr der Frankfurter Straße - dieses Bild wiederholt sich seit Tagen an der Baustelle der Lahnstraße. Unbeeindruckt davon gräbt sich die Baggerschaufel durch den Asphalt, schichtet den Aushub auf den Platz unter der Autobahnbrücke. Auf dem großen Platz, wo das Parken nicht mehr erlaubt ist, stehen Container für Bauleitung und Geräte. Der zweite Bauabschnitt hat also begonnen und die Sperrung - so die Mitteilung der Stadt - wird bis 31. März 2021 andauern.

Sehr zum Leidwesen der zahlreichen Autofahrer, wie an den Gesten, wenn sie die Sperrung erreicht haben, zu erkennen ist. Obwohl die Sperrung dieser wichtigen Verbindung in die Stadt schon rechtzeitig an den Straßen angekündigt ist, ignorieren viele Autofahrer offenbar die Hinweise und Verbotszeichen. Da wird stadteinwärts fahrend, links abgebogen und in den einspurigen Bereich gekurvt, wo das Befahren nur für Anlieger gestattet ist. Direkt vor der Baustelle hat ein Metallbaubetrieb Büro und Werkstatt. Vielfach erkennen Autolenker erst im letzten Moment beim Abbiegen den großen gelben Absperrzaun, und die Beschilderung, reißen den Lenker nach rechts, um dann, ohne zu blinken, geradeaus zu fahren. Das ist gefährlich, demzufolge äußert sich das im Hupen der stadteinwärts fahrenden Autos. Zehn bis 15 Autos wurden in einer halben Stunde gezählt, die der Umleitung zunächst nicht folgen, auf der gegenüberliegenden Seite sind es einige weniger.

"Ich will doch in die Lahnstraße", ist eine ältere Dame verzweifelt, gestikuliert, fährt los und beachtet dabei gar die rote Ampel nicht. Im Bereich vor der alten Brücke, die vermutlich 2023 saniert werden soll, verrichten die Ampeln nach wie vor ihren Dienst, haben allerdings derzeit keine regelnde Aufgabe mehr. So, wie es bei den vergangenen Bauarbeiten auch war. Passanten schütteln darüber mit dem Kopf. Unklar ist die Verkehrsführung für Radfahrer und Fußgänger. Auf der Internetseite der Stadt heißt es: "Lahnstraße (Bahnbrücke) Vollsperrung - Fußgänger und Radfahrer frei". Die Schilder an der Frankfurter Straße sprechen allerdings eine andere Sprache und stiften Verwirrung. Sie verbieten diesen Verkehrsteilnehmern Durchfahrt und Durchgang, was aber möglich ist. Radfahrer sollten allerdings absteigen, denn der Weg entlang der Absperrungen ist schmal.

Unbeeindruckt davon zeigte sich ein Radfahrer, der aus Richtung Bachweg kommend, wo ein generelles Verbotsschild für Fahrzeuge aller Art (Zeichen 250, also auch für Fahrräder) aufgestellt ist, über die Absperrung stieg und die Fahrbahn nutzte. Der quer gestellte Radlader der Baufirma sollte das verhindern. Kurzerhand schob der Radfahrer seinen Drahtesel unter dem Gerät hindurch, kletterte über die Baumaschine und setzte seine Fahrt fort. An der südlichen Absperrung direkt weist ein Symbol mit Mutter und Kind auf einen freien Durchgang für Fußgänger Richtung Bachweg und der weiteren Fortsetzung der Lahnstraße. Mit gelben Umleitungsschildern werden dennoch Leute, die zu Fuß oder per Rad unterwegs sind, an der Baustelle von beiden Seiten vorbeigeführt. Widersprüchlich ist der gelbe Umleitungshinweis, dahinter das Sackgassenschild, das Fußgänger und Radfahrer die Passage erlaubt. Ein Stück die Frankfurter Straße entlang, dann nach rechts über das Sportfeld bis zur Bahnunterführung und am Bahndamm entlang, führt die Ausweichstrecke über einen Wirtschaftsweg, der für Autos gesperrt ist. Einige hundert Meter lang ist diese Route und nachts unbeleuchtet.

Autos, die nach Kleinlinden fahren, werden über die Margaretenhütte und Klinikstraße auf die Frankfurter Straße geleitet. Die Strecke ist als U 11 ausgewiesen. Den Wertstoffhof, Zulassungsstelle und Unternehmen in der Lahnstraße können Fahrzeuge aus Richtung Stadt über die normale Zufahrt erreichen. Durch den Lkw-Verkehr, der Holz am Güterbahnhof abholt oder die Firmen in der Lahnstraße über Frankfurter Straße und Klinikstraße anfährt, gibt es je nach Tageszeit kleinere Staus, die schon mal fast zur Kreuzung Schubertstraße und darüber hinaus reichen können. Schon jetzt ist zu erkennen, dass die Fahrbahn unter der neuen Brücke, die vor zwei Jahren von der Bahn mit großem Aufwand gebaut wurde, wesentlich breiter wird. Jetzt im zweiten Bauabschnitt werden die Versorgungsleitungen von Stadtwerken und den Mittelhessischen Wasserbetrieben sowie die Fahrbahn erneuert. Mit deren Absenkung soll künftig erreicht werden, dass die Höhe künftig 4,50 Meter beträgt. Höhere Fahrzeuge, die schon einige Jahre über die Klinikstraße fahren müssen, könnten dann den Abschnitt wieder nutzen können. Davon betroffen sind auch Reisebusse von Fernbuslinien, die in Zukunft den geplanten Fernbusbahnhof an der Westseite des Bahnhofs anfahren und vorn dort starten können sowie Busse des ÖPNV, die derzeit nur den unteren Teil der Lahnstraße bedienen. Doch dazu ist auch ein Umbau der weiteren Brücke notwendig, der für 2023 vorgesehen ist. Die Fahrbahn im Bereich der Brücken wird künftig elf Meter breit sein. Vom Ortsbeirat wird immer noch gefordert, nach Fertigstellung des Straßenstücks den Verkehr Richtung Frankfurter Straße nach links über den Gießener Ring und nicht mehr durch Kleinlinden zu leiten.