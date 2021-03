Baustellen in Gießen: Zeigen, dass es auch ein Ende gibt

Kein endloses Projekt: Bürgermeister Peter Neidel stellt mit Silja Papenguth und Frank Hölscheidt von der Gießen Marketing GmbH das neue Baustellenbanner im Schiffenberger Weg vor. Foto: Leyendecker

GIESSEN - An Baustellen mangelt es in Gießen bekanntlich nicht. Und oft genug sind sie für Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis. Zumindest soll in Gießen künftig besser darüber informiert werden, wie lange Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger die jeweilige Behinderung ertragen respektive ihr eventuell ausweichen müssen. Bei allen größeren Baustellen sollen nämlich Banner aufgehängt werden - mit dem Hinweis, wie lange das Hindernis besteht. Der Startschuss fiel nun bei einem Ortstermin an einer von Gießens Verkehrsachsen im Schiffenberger Tal. Ziel der Kampagne sei es, den Bürgerinnen und Bürgern zu verdeutlichen, dass die Baustellen in der Stadt kein endloses Projekt sind, erläutert Bürgermeister Peter Neidel. "Hier steht der Informationsgehalt im Vordergrund, man soll sich über den Vorgang informiert fühlen."

Inspiration auf der Autobahn

Die Idee sei ihm spontan auf der Autobahn gekommen, wo Autofahrer anhand von Schildern vor der Baustelle erfahren, warum gebaut wird und wie lange das Projekt andauern soll, berichtet Neidel. Und eben das möchte der Bürgermeister auch für Gießen umsetzen, um mehr Transparenz zu schaffen. Die Produktion der Banner erfolge kurzfristig und nach Bedarf, möglicher Einsatzort könnte die Baustelle an der Nordanlage sein.

Doch es gehe nicht nur um Information. Beteiligt ist ebenfalls die Gießen Marketing GmbH. "Der Slogan 'Gießen ist aktiv' soll auch hier zur Geltung kommen. Wir wollen damit hervorheben, dass wir auch bei Infrastrukturprojekten präsent sind", erläutert Geschäftsführer Frank Hölscheidt. Einerseits möchte man die Innenstadt weiter bewerben, auf der anderen Seite soll die Attraktivität Gießens weiter gefördert werden. Es gelte also, sich als Stadt zu positionieren und die "Marke Gießen" zu unterstützen. Natürlich könne niemand hundertprozentig garantieren, dass der angekündigte Termin eingehalten werde; doch auch dafür seien Optionen geschaffen worden, so Peter Neidel. "Die Banner sind kurzfristig aktualisierbar. Wir würden sie dann einfach überkleben."

Zwei Modelle erhältlich

Neben dem Banner ist aber noch eine weitere Idee präsentiert worden. "Unsere Pins mit dem Stadtwappen sind quasi die Marke Gießen im kleinen Format", betont der Christdemokrat. Vertrieben werden soll der Pin über die Tourist-Info; Kostenpunkt: drei Euro pro Stück. Die Pins sind in zwei verschiedenen Modellen erhältlich - einmal klassisch mit Dorn und einmal als Magnet, passend für Sakko oder Bluse. Frank Hölscheidt spricht von einem "Identifikationsfaktor".

Bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunen habe er festgestellt, "dass einige von ihnen schon die Pins ihrer Gemeinde am Kragen hatten", sagt Peter Neidel. "Das wollte ich für uns in Gießen auch haben." Die Idee mit den Anstecknadeln ist nicht neu, bereits vor einigen Jahren gab es das in Gießen schon einmal. Jetzt sollen sie, neben den Aufklebern mit dem Wappen, künftig auch für Bürger und Gäste zur Verfügung stehen.