Becher: Ausgrenzung schadet Integration

GIESSEN - Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher fordert beim Umgang der hessischen Behörden mit Geflüchteten mehr Mitmenschlichkeit und Empathie. Er unterstützt den Appell für eine Wende in der hessischen Flüchtlingspolitik, den ein breites Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften heute veröffentlicht hat.

Becher, Fachsprecher seiner Fraktion für Flüchtlingsfragen, kritisierte die restriktive Aufnahme-, Unterbringungs- und Abschiebungspolitik der Landesregierung aus CDU und Grünen und dass rechtliche Spielräume "furchtbar eng ausgelegt" werden. Dadurch würden Familien getrennt und junge Menschen, die sich hier über den Schulbesuch und eine Berufsausbildung integriert haben, nach Jahren in Herkunftsländer abgeschoben, die keine Heimat mehr sind. Dabei werden nicht nur positive Lebensentwürfe zunichtegemacht, es geht auch Potenzial für unser Land verloren". Während die Ausländerbehörden in anderen Bundesländern angewiesen seien, vor einer Abschiebung zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Bleiberecht erfüllt werden können, fehle in Hessen ein entsprechender Erlass. "Hinzu kommt, dass die Landesregierung bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen nach wie vor auf Gemeinschaftsunterkünfte setzt, für die es bis heute keine verbindlichen Mindeststandards gibt. Das Leben in Mehrbettzimmern ist für die Betroffenen ungeheuer belastend. Das Festhalten der Landesregierung an den Sammelunterkünften dokumentiert, dass es Schwarzgrün eben nicht um Integration geht, sondern eher um Abschreckung, Ausgrenzung und den Aufbau von Druck zur Rückkehr in die Herkunftsländer, so Becher.