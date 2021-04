Bedarfsbefragung: Wie in Zukunft Christsein leben?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Vor fast genau zwei Jahren eröffnete Bischof Dr. Peter Kohlgraf den Pastoralen Weg im Bistum Mainz. Der organisatorische und geistliche Weg bezeichnet die Weiterentwicklung und Erneuerung der Kirche im Bistum Mainz. Im Mittelpunkt steht die Frage: „Wie wollen und können wir heute und 2030 unser Christsein leben?“ Deshalb lädt Bischof Peter Kohlgraf ein, diese Veränderung mitzugestalten. Die erste Phase einer insgesamt dreigliedrigen Prozessstruktur soll im November abgeschlossen sein. In der ersten Phase geht es um Wahrnehmung, was die Menschen brauchen, ob sie bekommen, was sie brauchen, und ob sie brauchen, was sie bekommen. „Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, um qualitativ damit arbeiten zu können und letztendlich sowohl einen Perspektivwechsel als auch einen Transformationsprozess in und mit Kirche, und somit auch für das Dekanat Gießen, initiieren zu können, möchten wir eine Bedarfsermittlung durchführen“, schreibt der Gießener Dekan Hans-Joachim Wahl.

Die Befragung ist anonym und bis zum 18. April freigeschaltet. Über folgenden Link gelangt man dorthin: https://forms.office.com/r/ ZQSf7rP5z5. Weitere Fragen können per E-Mail an das dekanat.giessen@bistum-mainz.de gesandt werden.