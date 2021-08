Beeindruckt vom "Einsatz mit Herzblut"

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIEßEN (red). Im Rahmen seiner Sommertour durch Hessen hat der Vorsitzende der Freien Demokraten im Hessischen Landtag, René Rock, das Familienzentrum und Kindertagesstätte Marshallstraße und das Awo Familienzentrum und Kindertagesstätte Lotte Lemke in Gießen besucht.

Nach einem kurzen Rundgang durch die Einrichtung tauschte Rock sich mit der Leiterin der Kita, Monika Jackmuth, und dem Geschäftsführer der Awo Gießen, Jens Dapper, über die Arbeitsweise der Kita und die Gründe für den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis aus. "Durch die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen ist unser Fremdsprachenanteil hier sehr hoch. Wir arbeiten mit Kindern aus unterschiedlichsten Kulturen und sozialen Schichten, daher ist es uns wichtig, dass die Kinder die deutsche Sprache lernen. Durch Gebärden- und Gestern-Lieder gelingt uns das spielerisch", so Jackmuth.

Zudem leiste die Awo Gießen mit der "DigiKita" Pionierarbeit im Bereich der Kita-Digitalisierung. "Dabei folgen wir von der Anschaffung von Tablets, über die Ausprobier- und Kennenlernphase bis hin zur Einbeziehung der Eltern und der Integration in den pädagogischen Alltag einem wissenschaftlich unterstützten Plan", erläutert Dapper.

"Die Digitalisierung ist da und macht auch vor Kindern im Kindergartenalter nicht halt", stellt Rock fest. "Umso wichtiger ist es, dass die Kinder Medienkompetenz bereits von Beginn an erlernen", so der FDP-Politiker, der betont, dass es ein zusätzliches Budget für die Finanzierung der Digitalisierung in Kitas geben müsse.

Die Kita Lotte Lemke ist eine von drei Anker-Kitas in Gießen, die an dem durch das Bundesfamilienministerium geförderten Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" teilnehmen, erfuhr Rock vor Ort von Leiterin Jeanette Lubbadeh und Fachbereichtsleiterin Gaby Nickel. Das Programm soll dabei helfen, den Zugang besonders für Geflüchtete zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vorzubereiten und unterstützend zu begleiten.

"Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit und in Verbindung mit digitalen Diensten ist es uns besonders gut gelungen, den Familien viele niedrigschwellige Angebote zu machen", erläutert Nickel. Rock zeigte sich beeindruckt, wie viel Herzblut alle Beteiligten hier zum Wohle der Kinder und Familien investieren. Zudem wurde ausführlich über das Thema der Fachkräfte in Kitas gesprochen. Hier zeigte sich der FDP-Landtagsabgeordnete nachdenklich: "Es kann nicht sein, dass qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher aus dem Ausland den Beruf nur deshalb nicht ausüben dürfen, weil ihnen beispielsweise Englisch als Fremdsprache fehlt. Das geht völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei."