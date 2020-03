Beethovens 9. als Zeichen für Zusammenhalt

Jetzt teilen:

Giessen (red). Über 50 Offene Kanäle und Freie Radios in Deutschland strahlen am Dienstag, 31. März, gleichzeitig die Europahymne (Beethovens 9. Symphonie) zum Einstimmen und Mitmusizieren aus. Mit der Unterstützung des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters, deren Musiker das Werk getrennt und von zu Hause eingespielt haben, präsentieren die Bürgermedien "einen Beitrag zum Zusammenhalt und zur Solidarität in Europa", heißt es in einer Pressemitteilung des Offenen Kanals Gießen. "Das Management des Orchesters zeigte sich über unsere Anfrage begeistert und erteilte umgehend die Senderechte für dieses besondere Projekt", freut sich Armin Ruda, Vorsitzender des Bundesverbandes Bürgermedien.