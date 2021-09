Begleitung für Trauernde

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIEßEN - Der Verein Gedankenschiff bietet monatlich zwei Angebote zur Trauerbegleitung an: zum einen als Zoom-Format, zum anderen als Präsenztreffen. Jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr bis 20 Uhr stehen online ausgebildete Trauerbegleiter in einem Gruppengespräch per Videokonferenz zur Verfügung. Ebenfalls an jedem ersten Dienstag im Monat können von 18.30 bis 20 Uhr Gespräche in Präsenz geführt werden. In beiden Fällen muss eine vorherige Anmeldung erfolgen. Anmeldung und weitere Auskünfte erhalten Sie unter: welcome@gedankenschiff-ev.de.