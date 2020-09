Behindertenbeirat Gießen übt zahlreich Kritik

Max-Reger-Straße ist eine von vier Haltestellen in der Robert-Sommer-Straße, die im nächsten Jahr behindertengerecht umgebaut werden sollen. Foto: Schäfer

GIESSEN. Das Elefantenklo bleibt weiterhin eine Barriere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Fakt ist, dass bei den derzeitigen umfangreichen Tiefbauarbeiten keinerlei Veränderungen an der Fußgängerquerung vorgenommen werden. Damit wurde die Hoffnung bezüglich barriereärmerer Veränderungen im Gremium des Beirates für Belange von Menschen mit Behinderungen sogleich zunichte gemacht.

Bis Ende September ziehen sich die Bauarbeiten bis zur Bleichstraße hin. Zur Jahreswende 2020/21 geht es dann auf der anderen Straßenseite weiter. Nach diesen Informationen setzte Hendryk Gaidies von der Bauverwaltung des Tiefbauamtes den Beirat über die bevorstehenden städtischen Tiefbaumaßnahmen in Kenntnis, welche Menschen mit Behinderungen betreffen. An der Kongresshalle werde die Anlieferung umgelegt, die dann parallel zur Bushaltestelle erfolge. Zwei Zufahrten - Ein- und Ausfahrt - am Anfang und am Ende der Haltestelle bedeuteten, dass es in dem Bereich keine weiteren Sitzgelegenheiten als bisher geben könne. Allerdings werde geprüft, ob dies an der Wieseck möglich sei. Der Wetterschutz sei nach wie vor sichergestellt. Die Busse hätten nach wie vor keine feste Haltepositionen. Doch mit dem zu verbauenden "Kasseler Bord" - hohes Niveau gegenüber der Straße - wäre der Ein- und Ausstieg einfacher. Ein Leitsystem werde zu der Einstiegsposition führen. Die bisher für sehbehinderte und blinde Menschen nicht auffindbaren Querungsstellen zur Rathausseite und zum Stadttheater würden verbessert. Auch werde dort eine Nullabsenkung - kein Niveauunterschied zur Fahrbahn - vorgenommen.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen in der Robert-Sommer-Straße informierte Gaidies über den Ausbau von vier Bushaltestellen und einer Ampelkreuzung in diesem Abschnitt. Haltestellen sollten punktuell verlagert werden. Busumleitungen seien nicht vorgesehen, beruhigte er. Auch zwei Haltestellen im Wiesecker Weg und Tulpenweg würden umgebaut. Im nächsten Frühjahr erfolgten die Ausschreibungen dazu: "Fertigstellung alles bis Ende 21."

Kritik aus dem Beirat wurde geäußert bezüglich der Gehweggestaltung zwischen dem Caritas-Pflegeheim Maria Frieden in der Bernhard-Itzel-Straße und dem Verkehrskreisel Richtung Tegut. Der Weg für Fußgänger, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer sei viel zu schmal. "Man kann da noch nicht einmal mit einem Kind an der Hand laufen." Angeregt wurde eine Verbreiterung. Tatsächlich sind es nur etwa 50 Zentimeter Breite, mit Bordstein. Zudem ist der Gehweg an manchen Stellen von Pflanzen überwuchert und gar nicht passierbar. Geeignet scheint er lediglich zum Aussteigen für Beifahrer von parkenden Autos. Doch für die herrscht in diesem Bereich Halteverbot. Auf der anderen Straßenseite gibt es für die oft gehbehinderten Menschen des Pflegeheimes nur im oberen Teil ein kurzes Stück Bürgersteig, sodass sie einen längeren Abschnitt auf der Straße - zumeist mit Rollator - gehen müssen, um beispielsweise im nahen Lebensmittelmarkt Tegut einzukaufen.