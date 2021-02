Behring-Stiftung verwaltet nun Lienert-Stiftung

Jetzt teilen:

MARBURG/GIESSEN - Zum 1. Januar hat die in Marburg ansässige Von Behring-Röntgen-Stiftung die Verwaltung der G. A. Lienert-Stiftung übernommen. Zweck der G. A. Lienert-Stiftung ist die Nachwuchsförderung in Biopsychologischer Methodik. Sie wurde im Jahr 1990 mit Sitz in Gießen gegründet und später nach dem Professor für Psychologische Methodik Gustav Adolf Lienert (1920-2001) benannt, der sich um die Nachwuchsförderung in der Biologischen Psychologie und Methodik verdient gemacht hat.

Bewerbung bis 31. März

Die G. A. Lienert-Stiftung vergibt jährlich mehrere Stipendien in Höhe von bis zu 3200 Euro an junge Wissenschaftler national (Doktoranden und Habilitanden der Psychologie) für einen Forschungsaufenthalt an einem in- oder ausländischen Institut zum Erwerb neuer biopsychologischer und gegebenenfalls auch statistischer Methoden, um diese an der Heimatinstitution zu implementieren. Eine Bewerbung für ein Stipendium ist jedes Jahr bis zum 31. März möglich. Die aktuelle Ausschreibung befindet sich unter www.br-stiftung.de/foerderung/stipendien/

Die G. A. Lienert-Stiftung ist in ihren Entscheidungen eigenständig. Ihrem Stiftungsvorstand gehören an: Prof. Petra Netter (Justus-Liebig-Universität Gießen), Prof. Ursula Stockhorst (Universität Osnabrück) und Prof. Peter Kirsch (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim / Universität Heidelberg). Die Von Behring-Röntgen-Stiftung unterstützt die G. A. Lienert-Stiftung in allen administrativen Aufgaben. Dazu gehören unter anderem die Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Betreuung der Stipendiaten.

Neben der Verwaltung der eigenständigen G. A. Lienert-Stiftung betreut die Von Behring-Röntgen-Stiftung den Netter-Stiftungsfonds, der die Forschungs- und Nachwuchsförderung in der Medizin an den Hochschulen in Gießen und Marburg zur Aufgabe hat.