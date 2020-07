Behringer Touristik spendet selbst genähte Masken an Lebenshilfe

Austausch unter Branchen-Kolleginnen (v.l.): Natascha Bauer, Michaela Häusgen, Tina Behringer und Daniela Bauernfeind freuen sich über die Begegnung bei der Spendenübergabe. (Foto: Lebenshilfe Gießen)

GIESSEN - (red). Das, was an einem sonnigen Nachmittag wie eine gemütliche Kaffeerunde im Garten anmutet, ist ein Austausch unter Kolleginnen unter Einhaltung der Abstandsregeln – anlässlich einer Spendenübergabe. Natascha Bauer und Michaela Häusgen von Behringer Touristik haben rund 80 Masken für „proMundio“, den Reiseveranstalter der Lebenshilfe Gießen, genäht. Wie kam es dazu? Daniela Bauernfeind organisiert seit Juni 2019 Reisen für Menschen mit Behinderungen, die der Lebenshilfe Gießen nahestehen. Bevor sie zur Lebenshilfe wechselte, war sie bei Behringer Touristik, einem Dienstleister für Gruppenreisen-Touristik beschäftigt.

Während Bauernfeind Kleingruppen-Reisen für Menschen mit Handicap organisiert, besteht das Kerngeschäft des in zweiter Generation geführten Unternehmens aus Gießen-West in Gruppenreisen für vorwiegend „Best-Ager“. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie liefen die Geschäfte bei Behringer glänzend. 2019 war mit 3300 organisierten Reisen ein Rekordjahr. Nun sind die 78 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Natascha Bauer und Michaela Häusgen aus der Deutschlandabteilung des mittelständischen Reisedienstleisters haben sonst einen stressigen Job, den sie lieben.

Um trotzdem etwas Sinnvolles zu tun, besannen sie sich auf ihre Fertigkeiten im Umgang mit der Nähmaschine: „Wir sind froh, dass wir die Lebenshilfe mit handgefertigten Masken im fröhlichen Reisedesign unterstützen können“, sagt Häusgen, die früher professionell Kinderbekleidung genäht hat. „Die Stoffe für die Masken haben wir innerhalb der Lebenshilfe gesammelt“, ergänzt Bauernfeind und fährt fort: „Wir werden die Masken für Reisevorbesprechungen mit unseren Kunden nutzen. Gerade unsere Klientel hat nicht immer eine Maske dabei. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen farbenfrohen Vorrat haben.“ Bei „proMundio“ fand nach mehreren Monaten Pause Mitte Juni die erste Reise mit sieben Personen ins Sauerland statt. Gerade in Zeiten von Corona stellen die begleiteten Reisen von „proMundio“ eine große Entlastung für Familien dar, die ein Familienmitglied mit Behinderung betreuen.

Den Reisedienstleister Behringer, der sich auf die Organisation von Gruppenreisen in Europa und Nordafrika spezialisiert hat, trifft die Krise besonders hart. Umso mehr ist Tina Behringer, Geschäftsführerin des Unternehmens, erfreut, dass ebenfalls Mitte Juni die ersten Wochenend-Gruppenreisen stattfinden konnten, eine davon in den Spreewald: „Unsere Kunden sind die Reisebüros und Reiseveranstalter, sodass wir die Zielgruppen der von uns organisierten Gruppenreisen nicht variieren können. Deswegen denken wir über neue Formate für unsere Reisen nach – und pflegen den Austausch unter Kollegen. Wir wünschen ‚proMundio‘ einen guten und gesunden Verlauf der Reisen für Menschen mit Behinderungen.“