Behzad Borhani zu Verkehrspolitik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (fod). Der heimische Bundestagskandidat Behzad Borhani (Grüne) weist darauf hin, dass eine Aussage von ihm bei der Podiumsdiskussion an der Gesamtschule Gießen-Ost (Samstags-Ausgabe) zum Thema Verkehr so nicht von ihm gefallen sei, wie sie im Artikel in der Printversion zu lesen ist. Seiner Ansicht nach dürfe vielmehr die Bundesverkehrspolitik nicht nur Autos im Fokus haben, sondern müsse Mobilität breiter denken: Schiene, ÖPNV, Radwege. Die aktuelle Politik nötige jedoch oftmals die Bürger, vor allem die vom Land, zum Autofahren, weil Alternativen im ÖPNV fehlten.