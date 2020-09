Bei Beschwerden lieber sichergehen

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) und die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) starteten Ende Juni eine PR-Kampagne zur Rückkehr von Praxen und Kliniken in die Normalversorgung. Der Tenor lautet: Patienten können Arztpraxen und Kliniken ohne Angst vor einer Ansteckung aufsuchen. Um dies zu bestärken, steht die Aufklärungsaktion unter der Überschrift „Sicher für Sie da – Ihre Arztpraxen und Krankenhäuser in Hessen“.

„Dieses Motto können wir unterstreichen“, bestätigt Andreas Leipert, Geschäftsführer des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung (Jokba). „Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) war und ist auch in Corona-Zeiten für Notfälle rund um die Uhr zugänglich. Jetzt arbeitet unser Krankenhaus wieder im Regelbetrieb. Das ist auch dringend notwendig, da viele geplante Operationen und Behandlungen aufgrund des Lockdowns aufgeschoben werden mussten,“ so Leipert. „Mit dem Appell unseres Bundesgesundheitsministers am 13. März haben die Krankenhäuser innerhalb weniger Tage die Hälfte der stationären Behandlungskapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten freigemacht“, so der Präsident der HKG, Dr. Christian Höftberger. „Dabei wurde aber zu keiner Zeit die Behandlung von schwer erkrankten Non-COVID-19-Patienten gefährdet oder beschränkt – und dennoch blieben die Patienten aus Angst vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 auch mit schwerwiegenden Symptomen zuhause“. Ob Herzinfarkt, Schlaganfall oder anhaltende starke Bauchschmerzen, sie gehören sofort ins Krankenhaus, heißt es ausdrücklich in der Pressemitteilung der HKG und KVH.

Der geschäftsführende Direktor der HKG, Prof. Dr. Steffen Gramminger, unterstreicht: „Eindeutige Symptome zu verdrängen und zu ignorieren ist weit gefährlicher als die Wahrscheinlichkeit, sich im Krankenhaus mit dem Virus zu infizieren.“ Im St. Josefs Krankenhaus hat die Patientensicherheit höchste Priorität, erklärt Dr. Klaus Ehlenz, Ärztlicher Direktor. „Bei uns steht neben der optimalen medizinischen und pflegerischen Versorgung unserer Patienten der Schutz vor einer Infektion im Vordergrund. Deshalb haben wir umfangreiche, zusätzliche Maßnahmen ergriffen und Verhaltensregeln für Personal, Patienten und Besucher aufgestellt. Darauf können unsere Patienten vertrauen.“