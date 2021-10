Bei "Brücke" Gießen-Wetzlar wechselt Präsidentschaft

Ehrungen beim deutsch-amerikanischen Klub (v.l.n.r.): Roger Schmidt, Heinz-D. Rink, Stephan Breithaupt, Meden Rinke, Volker Stephan, Günther Schmadel, Gabriele Stephan und die neue Brücke-Präsidentin Petra Bröckmann. Foto: Schmidt

GIESSEN/WETZLAR - Nach 18 Jahren in der Präsidentschaft hat Roger Schmidt den Staffelstab beim deutsch-amerikanischen Klub "Die Brücke" Gießen-Wetzlar an die neue Präsidentin Petra Bröckmann überreicht. An ihrer Seite steht als neue Vize-Präsidentin Anja Gelitzer. Schmidt selbst wird in leitender Funktion weiter neue Projekte betreuen. Bei der Mitgliederversammlung im "Rustico" in Heuchelheim gab es neben diesen Veränderungen im Vorstand Berichte und Ehrungen langjähriger Mitglieder.

In seiner Jahresbilanz ging Schmidt zunächst auf 2020 ein. Beim Neujahrsempfang zum 70-jährigen "Brücke"-Bestehen im Januar konnte man noch Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker als Ehrengast begrüßen, bevor alle weiteren Festveranstaltungen aufgrund des Corona-Lockdowns abgesagt werden mussten. Trotz allem wurden im Verlauf der sommerlichen Lockerungen eine gemeinsame Wanderung zum Klosterwald Arnsburg sowie die Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Pandemie führte zudem dazu, dass die US-Praktikantin beim Unternehmen Schunk nach Hause reisen musste, informierte Internship-Verantwortlicher Helmut Ott. Darunter litt auch der Studentenaustausch, denn keiner konnte anreisen oder in die USA gehen, wie Studentenbeauftragte Kerstin Pal berichtete. Über ein mögliches VDAC-Stipendium für kommendes Jahr können sich Studenten noch bis April 2022 bei ihr informieren. Das Netzwerk für das Robotik-Programm wurde mit Unterstützung der Justus-Liebig-Universität weiter ausgebaut, konnte man dem Bericht aus dem Bereich MINT von Henri Becker entnehmen. Hier ist der Start der "First Lego League" in unserer Region für die Saison 2022/23 ab April geplant. An dem Wettbewerb können Schulen aus ganz Mittelhessen teilnehmen. Von einer guten Kassenlage konnte schließlich der scheidende Schatzmeister Fritz Hoßbach berichten, danach folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Bei den Ehrungen wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Heinz-D. und Meden Rink, Evelyn und Günther Schmadel sowie Volker und Gabriele Stephan Dank und Anerkennung ausgesprochen. Stephan Breithaupt ehrte man für 25 Jahre "Brücke"-Treue. In Abwesenheit wurden zudem Rüdiger Schmidt (30 Jahre) und Regina Adam sowie Adelheid und Wolfgang Glaser (alle 25 Jahre) gewürdigt.

Der neu gewählte Vorstand und Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Petra Bröckmann (Präsidentin), Anja Gelitzer (Vize-Präsidentin), Klaus Müller (Schatzmeister), Kerstin Pal (Studentenbeauftragte), Marion Balser (Beisitzerin), Stefanie Vera Müller (Schriftführerin), Lilly Breithaupt (Social Affairs), Evelyn Schmadel, Gabriele Stephan, Henri Becker (Wetzlar/MINT), Helmut Ott (German-American Affairs/Internship), Jürgen Gemmer (Berater), Fritz Hoßbach, Sonderprojektleiter Roger Schmidt. Dankesworte gingen an alle neuen, wechselnden und scheidenden Vorstandsmitglieder für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit.

In diesem Jahr plant die "Brücke" noch für eine Herbstwanderung am 17. Oktober sowie eine Thanksgiving-Feier am 27. November, beides so weit es die Pandemie-Maßnahmen zulassen. Stammtische finden ebenfalls wieder im "Rustico" in Heuchelheim statt.