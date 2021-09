Bei der OB-Wahl in Gießen Spannung bis zum Schluss

Reicht es für Frederik Bouffier (Bildmitte)? Foto: Friese

GIESSEN - Als die neuen Partner von Grünen, SPD und "Gießener Linke" im Juli ihren Koalitionsvertrag vorlegen, ist eine erste Wegmarke erreicht. Das Ziel allerdings längst noch nicht, denn nach der Kommunalwahl am 14. März ist vor der Oberbürgermeisterwahl. Keine einfache Konstellation für die Neuen, weil der Oberbürgermeister Aufgaben und Verantwortungen im Magistrat zuteilt. Was, wenn nun ein OB gewählt wird, der nicht aus den Reihen der Koalition kommt? Das ist die Frage, die die Spannung im politischen Gießen im Grunde genommen seit dem 14. März hochhält. Und es bleibt spannend, denn erwartungsgemäß konnte sich keiner der Bewerber bei der Wahl am Sonntag mit der notwendigen Stimmenmehrheit durchsetzen. Wohlgemerkt: Ausgezählt ist die Wahl gegen 23.30 Uhr bei Redaktionsschluss noch nicht. Sollte sich das Bild dieses Augenblicks festigen, kommt es zur Stichwahl am 24. Oktober, bei der Frank-Tilo Becher gegen Alexander Wright antritt.

Becher gegen Wright

Die Wahllokale sind seit einigen Stunden geschlossen und die Bundestagswahl ist ausgezählt. Die ersten Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl flimmern über den Monitor. Wer im Rathaus in diesem Moment in die Gesichter von Bouffier (CDU) Becher (SPD) oder Thomas Dombrowski (unabhängig) blickt, sieht Spannung pur. Das dürfte auch bei Alexander Wright (Grüne) und Marco Rasch (Die Partei) so sein. Die Fünf haben sich in den vergangenen Monaten einen fairen Wahlkampf geliefert, der sich nun auf diese Fragen zuspitzt: Wird es reichen, um Chef im Rathaus zu werden oder zumindest in die Stichwahl zu kommen? Stunden später ist der Stand dieser: Für Wright und Becher hat es gereicht, um im Rennen zu bleiben und die Wähler am 24. Oktober erneut an die Urnen zu bitten. Als stärkster Bewerber erreichte Wright bis dahin 31,27 Prozent der Wählerstimmen. Konkurrent Becher konnte 30,06 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Kurz vor Mitternacht reicht es dagegen nicht für Bouffier. Der Bewerber der CDU hat 28,75 Prozent der Stimmen und wäre damit aus dem Rennen geschieden. Ebenso wie Marco Rasch von Der Partei und der unabhängige Thomas Dombrowski, die am späten Abend 7,4 und 2,51 Prozent der Stimmen erreichen konnten. Die Wahlbeteiligung lag um 23.30 Uhr bei 62,14 Prozent und ist damit ungewöhnlich hoch für eine Direktwahl in der Stadt. Ursache dafür ist sicher der Umstand, dass die Wähler für Bundestagswahl und Oberbürgermeisterwahl zeitgleich an die Wahlurnen gerufen wurden. Eifrig genutzt wurde wieder die Briefwahl. "Wir haben 23 800 Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl und 23 530 für die Direktwahlen ausgestellt. Wir haben 840 Wahlhelfer für alle Wahllokale und Briefwahlbezirke. Von den 840 sind über 200 Kräfte bei der Briefwahl eingesetzt", berichtet Tabea Heipel-Krug, stellvertretende Wahlleiterin.

Weniger spannend

Deutlich weniger spannend war übrigens die Oberbürgermeisterwahl am 14. Juni 2015, bei der Dietlind Grabe-Bolz (SPD), Anja Helmchen (CDU), Ralf Praschak (Piraten) und Wolfgang Höll (unabhängig) gegeneinander angetreten sind. Schon im ersten Wahlgang konnte sich Grabe-Bolz mit 53,62 Prozent der Stimmen gegen Konkurrentin Helmchen mit 36,21 Prozent der Stimmen durchsetzen. Für Praschak entschieden sich seinerzeit 5,48 Prozent der Wähler, für Höll 4,69 Prozent.