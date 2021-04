Bei Existenzgründung ist auch Ausdauer gefragt

Beim Gießener Start-up Eluthia konnte man sich im vergangenen Jahr auf Corona testen lassen. (Foto: Eluthia GmbH)

GIESSEN - (red). Als Gast beim Gründerstammtisch konnten die Organisatoren Tarrin Taraki, Mitgründer des BioTech-Start-ups Eluthia, begrüßen. Das Unternehmen ist aktuell im Bereich der Pränataldiagnostik tätig und trägt mit den Produkten, die es vertreibt, wesentlich dazu bei, Amniozentesen bei Schwangeren zukünftig auf ein nicht vermeidbares Minimum zu reduzieren. So können durch „einfache“ Bluttests genetisch bedingte Erkrankungen wie zum Beispiel Trisomie 21 mit einer Sicherheit von 99 Prozent festgestellt werden, ohne Gesundheit und Leben des Fötus zu gefährden.

Ein wesentlicher Punkt des dauerhaften Erfolgs von Start-ups ist die Entwicklung und Einführung neuer Produkte. Im Fall von Eluthia ist dies zum Beispiel ein Neugeborenentest. Dieser ermöglicht die Früherkennung weiterer durch Gendefekte begründeten Krankheiten, die ansonsten leider häufig erst im Erwachsenenalter erkannt werden. So könnte man bereits direkt nach der Geburt mit Therapien beginnen und Beschwerden mildern. Der Test ist bereits seit 2019 fertiggestellt. Er muss nun die Hürden der Zulassung durchlaufen. Manchmal ist einfach auch Ausdauer gefragt – oder ein weiteres Produkt, das sich leichter auf dem Markt einführen lässt. So plant Eluthia im Mai oder Juni die Einführung eines Darmkrebstests, der bereits in einer frühen Phase der Erkrankung eine Erkennung ermöglichen soll. Für dieses Produkt ist die Markteinführung glücklicherweise ohne größere Hindernisse möglich.

Auch wenn es das Start-up inzwischen geschafft hat, sich zu etablieren, hat Taraki im Verlauf des Abends deutlich gemacht, dass man während des Unternehmensaufbaus immer wieder an Grenzen gerät und überlegt, ob man weitermacht oder eventuell doch lieber aufhört. Hilfreich sind hier auf alle Fälle stabile Partnerschaften zu Unternehmen, denen man vertraut und die Erkenntnis, nicht alles alleine machen zu müssen. Jeder Gründungsinteressierte sollte seine Grenzen und Möglichkeiten kennen. So muss ein guter Entwickler nicht zwangsweise auch ein guter „Vertriebler“ sein. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Buchhaltung. Kennt man sich in diesem Bereich nicht aus, sollte man ihn Fachleuten überlassen.

Gut ist es auch, ein Gründungsteam zu haben, das mehrere Kompetenzbereiche abdeckt. Das Eluthia-Gründerteam besteht aus einem Molekularbiologen und einem Diplom-Kaufmann. Eine gute Ausgangsbasis für eine Gründung. Aber wann sollte man ein Start-up wirklich gründen? Für Taraki ist ein guter Grund für eine Gründung, wenn man Strukturumbrüche wahrnimmt. Techniken ändern sich. Durch die EDV eröffnen sich immer neue Betätigungsfelder. In der Forschung und Entwicklung ergeben sich neue Möglichkeiten. Doch gleichzeitig warnt er auch: „Wenn Strukturumbrüche mit die besten Gründe darstellen, sich selbstständig zu machen, dann muss man sich im Klaren sein, dass man gerade zu Beginn in aller Regel gegen etablierte Strukturen ankämpfen muss. Und dafür benötigt man Mut und Ausdauer.“

Die Stammtischteilnehmer nahmen viele Anregungen, aber auch viel zum Nachdenken mit nach Hause.